Глава ЕК заявила о достижении прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 29.12.2025
02:01 29.12.2025
Глава ЕК заявила о достижении прогресса в переговорах по Украине
Глава ЕК заявила о достижении прогресса в переговорах по Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в переговорах лидеров стран ЕС с президентом США Дональда Трампа по Украине был достигнут прогресс. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:01:00+03:00
2025-12-29T02:01:00+03:00
Глава ЕК заявила о достижении прогресса в переговорах по Украине

Фон дер Ляйен: в переговорах с Трампом по Украине был достигнут прогресс

© AP Photo / Jean-Francois Badias Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в переговорах лидеров стран ЕС с президентом США Дональда Трампа по Украине был достигнут прогресс.
Президент Финляндии Александр Стубб ранее сообщил, что в разговоре европейских лидеров с Трампом и Владимиром Зеленским принимали участие лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер Норвегии Йонас гар Стере и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы провели хороший, часовой телефонный разговор с президентами США, Украины, и рядом европейских лидеров, чтобы обсудить их сегодняшнюю встречу по мирным переговорам. Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствовали. Европа (ЕС - ред.) готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнёрами для закрепления этого прогресса. Ключевым элементом этих усилий являются железобетонные гарантии безопасности с первого дня", - написала она в соцсети X.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжаться. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров .
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
