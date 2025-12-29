Рейтинг@Mail.ru
12:27 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/ekspert-2065375037.html
Трамп хочет сбросить бремя гарантий безопасности на ЕС, считает эксперт
2025-12-29T12:27:00+03:00
2025-12-29T12:27:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
александр гусев (губернатор)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065256029.html
https://ria.ru/20251229/ukraina-2065277836.html
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065089244.html
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр гусев (губернатор), российская академия наук, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Гусев (губернатор), Российская академия наук, Мирный план США по Украине
Трамп хочет сбросить бремя гарантий безопасности на ЕС, считает эксперт

Гусев: Трамп хочет сбросить бремя гарантий безопасности Украине на Европу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет сбросить бремя гарантий безопасности для Украины на Европу, но это может привести к серьезным последствиям, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан — 2015 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
Вчера, 01:10
"За словами Трампа о европейцах и гарантиях безопасности кроется глубокий смысл. Он как бы уходит от этой проблемы и не хочет осложнений с Россией. Трамп хочет перекинуть на европейцев экономическое и финансовое бремя. Если американцы начнут вооружать киевский режим, это будет противоречить нашему пониманию о гарантиях безопасности Украине. Тогда наша безопасность встанет под вопросом... Когда он говорит, что европейцы должны взять на себя гарантии безопасности, он ведь исходит еще и из того, что это будет противопоставлено интересам России. Он тонко играет", - сказал Гусев.
По его мнению, в вопросе предоставления гарантий безопасности могут быть очень серьезные последствия, так как европейцы не смогут их обеспечить.
"Европа хочет продолжать войну. Для них война как мать родная", - полагает эксперт.
Гусев назвал "мощным сигналом" звонок американского лидера Путину перед переговорами с Зеленским. Трамп таким образом продемонстрировал, что для него принципиально важна российская позиция и с ней нужно считаться. По его словам, это проходит "красной линией".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
На Западе рассказали о камне преткновения в сделке по Украине
Вчера, 06:36
"Президенты не только сверили часы, но и сформировали общую позицию для разговора с Зеленским… Трамп взял на себя обязанности по информированию российского президента, учитывая, что взгляды на мирное разрешение конфликта в целом у них совпадают. Это является принципиально важным", - подчеркнул эксперт.
Гусев указал, главным вопросом в переговорах был территориальный спор.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Украине разгорелся скандал после отъезда Зеленского в США, пишет Monde
27 декабря, 19:38
 
