МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет сбросить бремя гарантий безопасности для Украины на Европу, но это может привести к серьезным последствиям, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

"За словами Трампа о европейцах и гарантиях безопасности кроется глубокий смысл. Он как бы уходит от этой проблемы и не хочет осложнений с Россией. Трамп хочет перекинуть на европейцев экономическое и финансовое бремя. Если американцы начнут вооружать киевский режим, это будет противоречить нашему пониманию о гарантиях безопасности Украине. Тогда наша безопасность встанет под вопросом... Когда он говорит, что европейцы должны взять на себя гарантии безопасности, он ведь исходит еще и из того, что это будет противопоставлено интересам России. Он тонко играет", - сказал Гусев

По его мнению, в вопросе предоставления гарантий безопасности могут быть очень серьезные последствия, так как европейцы не смогут их обеспечить.

"Европа хочет продолжать войну. Для них война как мать родная", - полагает эксперт.

Гусев назвал "мощным сигналом" звонок американского лидера Путину перед переговорами с Зеленским. Трамп таким образом продемонстрировал, что для него принципиально важна российская позиция и с ней нужно считаться. По его словам, это проходит "красной линией".

"Президенты не только сверили часы, но и сформировали общую позицию для разговора с Зеленским… Трамп взял на себя обязанности по информированию российского президента, учитывая, что взгляды на мирное разрешение конфликта в целом у них совпадают. Это является принципиально важным", - подчеркнул эксперт.

Гусев указал, главным вопросом в переговорах был территориальный спор.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.