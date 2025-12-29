Рейтинг@Mail.ru
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане принес извинения - РИА Новости, 29.12.2025
13:23 29.12.2025
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане принес извинения
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане принес извинения
Председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов, чей сын стал одним из участников пьяного дебоша в магазине, принес свои... РИА Новости, 29.12.2025
кумторкалинский район
республика дагестан
россия
сергей меликов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
2025
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане принес извинения

Глава района в Дагестане извинился за пьяный дебош сына в магазине

МАХАЧКАЛА , 29 дек — РИА Новости. Председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов, чей сын стал одним из участников пьяного дебоша в магазине, принес свои извинения и пообещал, что ущерб будет возмещен теми, кто его нанес.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько мужчин портят имущество магазина в Кумторкалинском районе Дагестана и нарушают общественный порядок. Глава республики Сергей Меликов заявил, что дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку. Он также пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Дагестану возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.
"Приношу свои извинения за случившееся. Нанесенный ущерб будет в полной мере восполнен теми, кто его нанес. Лично проконтролирую", — говорится в заявлении Абсаламова, опубликованном на странице администрации Кумторкалинского района в соцсети "ВКонтакте".
Он также обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий.
