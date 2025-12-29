Отец участника пьяного дебоша в Дагестане принес извинения

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько мужчин портят имущество магазина в Кумторкалинском районе Дагестана и нарушают общественный порядок. Глава республики Сергей Меликов заявил, что дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку. Он также пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Дагестану возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.