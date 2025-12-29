https://ria.ru/20251229/dagestan-2065386445.html
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку - РИА Новости, 29.12.2025
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку
Отцом одного из участников пьяного дебоша в магазине в Дагестане является председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов, говорится на РИА Новости, 29.12.2025
МАХАЧКАЛА, 29 дек — РИА Новости.
Отцом одного из участников пьяного дебоша в магазине в Дагестане является председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов, говорится
на странице администрации Кумторкалинского района в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько мужчин портят имущество магазина в Кумторкалинском районе Дагестана
и нарушают общественный порядок. Глава Дагестана Сергей Меликов
заявил, что дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку. Он также пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.
Согласно сообщению райадминистрации, председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов заявил следующее: "Я отвечаю за воспитание своих детей перед людьми и перед Всевышним. Поступок моего сына считаю недостойным и несу за него личную ответственность как гражданин и как депутат, которому люди доверили представлять их интересы, а депутаты, оказав высокое доверие, избрали председателем районного собрания депутатов. В сложившейся ситуации обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по заявлению Абсаламова будет принято на сессии собрания депутатов.