12:44 29.12.2025 (обновлено: 12:59 29.12.2025)
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку
Отцом одного из участников пьяного дебоша в магазине в Дагестане является председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов, говорится на РИА Новости, 29.12.2025
Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку

Отец одного из участников пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДебош в магазине в Кумторкалинском районе Дагестана
Дебош в магазине в Кумторкалинском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Дебош в магазине в Кумторкалинском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 29 дек — РИА Новости. Отцом одного из участников пьяного дебоша в магазине в Дагестане является председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов, говорится на странице администрации Кумторкалинского района в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько мужчин портят имущество магазина в Кумторкалинском районе Дагестана и нарушают общественный порядок. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что дагестанский чиновник, чей сын устроил пьяный дебош в торговой точке, ушел в отставку. Он также пообещал, что оценку дадут по всей строгости закона без какого-либо снисхождения.
Согласно сообщению райадминистрации, председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов заявил следующее: "Я отвечаю за воспитание своих детей перед людьми и перед Всевышним. Поступок моего сына считаю недостойным и несу за него личную ответственность как гражданин и как депутат, которому люди доверили представлять их интересы, а депутаты, оказав высокое доверие, избрали председателем районного собрания депутатов. В сложившейся ситуации обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по заявлению Абсаламова будет принято на сессии собрания депутатов.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Глава Дагестана потребовал отставки чиновника за пьяный дебош сына
