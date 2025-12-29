Отец участника пьяного дебоша в Дагестане подал в отставку

Согласно сообщению райадминистрации, председатель собрания депутатов Кумторкалинского района Баммат Абсаламов заявил следующее: "Я отвечаю за воспитание своих детей перед людьми и перед Всевышним. Поступок моего сына считаю недостойным и несу за него личную ответственность как гражданин и как депутат, которому люди доверили представлять их интересы, а депутаты, оказав высокое доверие, избрали председателем районного собрания депутатов. В сложившейся ситуации обратился к депутатскому корпусу с заявлением о сложении с себя полномочий", — говорится в сообщении.