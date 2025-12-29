Рейтинг@Mail.ru
"Ни на кого не похожа": Бутырская выделила фигуристку по итогам года
29.12.2025
Фигурное катание
 
12:38 29.12.2025
"Ни на кого не похожа": Бутырская выделила фигуристку по итогам года
"Ни на кого не похожа": Бутырская выделила фигуристку по итогам года - РИА Новости Спорт, 29.12.2025
"Ни на кого не похожа": Бутырская выделила фигуристку по итогам года
Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская в разговоре с РИА Новости отметила, что у фигуристки Марии Захаровой... РИА Новости Спорт, 29.12.2025
Мария Захарова
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская в разговоре с РИА Новости отметила, что у фигуристки Марии Захаровой необычное катание, она ни на кого не похожа.
Захаровой 18 лет. В декабре она завоевала бронзовую медаль на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристка набрала 217,73 балла по сумме двух программ.
«
"Трудно назвать кого-то одного лучшего в этом году. Где-то одни были лучше, где-то - другие. Но меня к концу года на чемпионате страны очень впечатлила Мария Захарова. Для меня это что-то новое, очень интересное, со сложными элементами ультра-си. Необычное катание. Девочка имеет свое лицо. Так, как она катается, не катается больше никто. Похожего нет", - сказала Бутырская.
Фигурное катание
 
