Аналитики выяснили, какой алкоголь россияне покупают к праздникам

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Россияне в этом году перед новогодними праздниками стали покупать больше виски, а не шампанского, рассказали РИА Новости в компании "Контур.Маркет".

Спрос на другие популярные виды алкоголя, наоборот, резко сократился по сравнению с прошлым годом, сильнее всего – на вино (-42%) и коньяк (-31%). Водку стали покупать на 17% реже, пиво – на 11%.