СМИ узнали, почему Стармер отсутствовал на переговорах с Зеленским

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не присутствовал в субботу на переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским из-за загруженного графика, сообщило в воскресенье издание Telegraph со ссылкой на канцелярию Стармера.
Издание сообщает, что вечером в субботу состоялся телефонный разговор между Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте.
"Сэр Кир Стармер отсутствовал на важной встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за "загруженного графика", - пишет Telegraph, отмечая, что вместо премьера во время переговоров присутствовал его советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл
Издание со ссылкой на Даунинг-стрит сообщает, что присутствие Стармера на переговорах не было запланировано изначально, кроме того, в них приняли участие советники безопасности и других европейских стран.
Ранее осведомленный европейский источник сообщил РИА Новости, что переговоры Зеленского с лидерами стран ЕС и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен запланированы на вечер субботы
Ранее Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп встретится с Зеленским во Флориде в воскресенье.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.