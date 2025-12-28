МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не присутствовал в субботу на переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским из-за загруженного графика, сообщило в воскресенье издание Премьер Великобритании Кир Стармер не присутствовал в субботу на переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским из-за загруженного графика, сообщило в воскресенье издание Telegraph со ссылкой на канцелярию Стармера.

Сэр Кир Стармер отсутствовал на важной встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами из-за "загруженного графика", - пишет Telegraph, отмечая, что вместо премьера во время переговоров присутствовал его советник по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл

Издание со ссылкой на Даунинг-стрит сообщает, что присутствие Стармера на переговорах не было запланировано изначально, кроме того, в них приняли участие советники безопасности и других европейских стран.

Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Берлине . Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить Киеву гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Украины территориальные уступки, утверждал Туск.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.