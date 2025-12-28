Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в ходе пуска 28 декабря с космодрома Восточный вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 16.18 мск. Основная полезная нагрузка - спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 - были выведены на орбиту примерно через час после пуска. Кроме них на орбиты были доставлены еще 50 аппаратов.