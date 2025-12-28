Рейтинг@Mail.ru
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/raketa-2065247723.html
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора - РИА Новости, 28.12.2025
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в ходе пуска 28 декабря с космодрома Восточный вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора, сообщили в РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T23:19:00+03:00
2025-12-28T23:19:00+03:00
белоруссия
иран
эквадор
дмитрий баканов
владимир караник
роскосмос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602277514_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_a6e4da7ce64b898165c2d4782137b1ef.jpg
https://ria.ru/20251226/roskosmos-2064771345.html
белоруссия
иран
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602277514_473:0:3202:2047_1920x0_80_0_0_61dbb16821071b55ddf8576c50a7e517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, иран, эквадор, дмитрий баканов, владимир караник, роскосмос, в мире
Белоруссия, Иран, Эквадор, Дмитрий Баканов, Владимир Караник, Роскосмос, В мире
Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в медиабанк
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" во время установки на стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в ходе пуска 28 декабря с космодрома Восточный вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Ракета стартовала в 16.18 мск. Основная полезная нагрузка - спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 - были выведены на орбиту примерно через час после пуска. Кроме них на орбиты были доставлены еще 50 аппаратов.
"Среди них - спутники научного и технологического назначения от организаций из России и дружественных государств (Иран, Беларусь, Эквадор)", - говорится в сообщении.
Кроме того, на орбиту были выведены образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.
Как указано в сообщении, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов отметил, что госкорпорация нацелена развивать сотрудничество с частными партнерами как в России, так и за рубежом. Эти планы отражены и в национальном проекте "Космос", подчеркнули в пресс-службе.
Также на космодроме Восточный глава Баканов осмотрел объекты строительства и провел встречу с председателем Президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Караником. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере.
Подготовка к пуску ракеты Союз-5 на Байконуре - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Ракета "Союз-5" проходит расширенные испытания
26 декабря, 09:11
 
БелоруссияИранЭквадорДмитрий БакановВладимир КараникРоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала