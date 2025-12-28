Россия вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в ходе пуска 28 декабря с космодрома Восточный вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Ракета стартовала в 16.18 мск. Основная полезная нагрузка - спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2 - были выведены на орбиту примерно через час после пуска. Кроме них на орбиты были доставлены еще 50 аппаратов.
Кроме того, на орбиту были выведены образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.
Как указано в сообщении, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов отметил, что госкорпорация нацелена развивать сотрудничество с частными партнерами как в России, так и за рубежом. Эти планы отражены и в национальном проекте "Космос", подчеркнули в пресс-службе.
Также на космодроме Восточный глава Баканов осмотрел объекты строительства и провел встречу с председателем Президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимиром Караником. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере.
