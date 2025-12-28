Рейтинг@Mail.ru
Байкерам в костюмах Дедов Морозов не удалось провести пробег в Петербурге - РИА Новости, 28.12.2025
21:16 28.12.2025
Байкерам в костюмах Дедов Морозов не удалось провести пробег в Петербурге
2025-12-28T21:16:00+03:00
2025-12-28T21:16:00+03:00
россия, санкт-петербург, ленинградская область, дед мороз, гибдд мвд рф, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Дед Мороз, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
© Фото : Госавтоинспекция СПб и ЛО/TelegramУчастники несогласованного пробега в костюмах Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Участники несогласованного пробега в костюмах Дедов Морозов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция СПб и ЛО/Telegram
Участники несогласованного пробега в костюмах Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции в Санкт-Петербурге не дали мотоциклистам провести несогласованный пробег в костюмах Дедов Морозов, вместо этого некоторые его участники получили штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщило региональное управление ГИБДД.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, при мониторинге интернета сотрудники ГИБДД узнали о запланированной встрече байкеров, хотя мотосезон был официально завершён осенью.
"Около 25 мотоциклистов собрались на костюмированную встречу. У некоторых участников стремление к скорости и браваде, к сожалению, оказалось сильнее чувства ответственности", - рассказали в Госавтоинспекции.
Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мотоциклисты облачились в костюмы Дедов Морозов.
В результате нескольких участников несостоявшегося пробега привлекли к административной ответственности за различные нарушения ПДД, включая, в частности, управление транспортным средством с нечитаемыми номерами (статья 12.2 КоАП РФ), с неисправностями (статья 12.5 КоАП), нарушение правил использования ремней или шлемов (статья 12.6), а также нарушение правил пользования световыми приборами (статья 12.20 КоАП РФ).
"Двое мотоциклистов лишились своих мотоциклов на длительное время, поскольку в ходе проверки обнаружились изменения VIN (идентификационного номера транспортного средства - ред.). Транспортные средства и их владельцы были доставлены в 30 отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга", - добавили в ГИБДД.
Житель Камчатки, желая новогоднего настроения, украл надувного Деда Мороза
