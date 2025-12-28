Байкерам в костюмах Дедов Морозов не удалось провести пробег в Петербурге

"Около 25 мотоциклистов собрались на костюмированную встречу. У некоторых участников стремление к скорости и браваде, к сожалению, оказалось сильнее чувства ответственности", - рассказали в Госавтоинспекции.

"Двое мотоциклистов лишились своих мотоциклов на длительное время, поскольку в ходе проверки обнаружились изменения VIN (идентификационного номера транспортного средства - ред.). Транспортные средства и их владельцы были доставлены в 30 отдел полиции УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга", - добавили в ГИБДД.