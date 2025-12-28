Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" обыграл "Ладу" в матче КХЛ
Хоккей
 
16:48 28.12.2025
"Авангард" обыграл "Ладу" в матче КХЛ
"Авангард" обыграл "Ладу" в матче КХЛ
Омский "Авангард" в серии буллитов обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, омск, екатеринбург, семен чистяков, эндрю потуральски, авангард, лада, капитан, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Омск, Екатеринбург, Семен Чистяков, Эндрю Потуральски, Авангард, Лада, Капитан, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" обыграл "Ладу" в матче КХЛ

"Авангард" по буллитам обыграл "Ладу" в матче КХЛ

Хоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты Авангарда - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Авангард"
Хоккеисты "Авангарда". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" в серии буллитов обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Омске в воскресенье и завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Семен Чистяков (37-я минута), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57), который также реализовал победный буллит. У "Лады" отличились Иван Савчик (31), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 декабря 2025 • начало в 14:00
Закончен (Б)
Авангард
4 : 31:0
Лада
16:49 • Семен Чистяков
(Константин Окулов, Эндрю Потуральски)
03:22 • Александр Волков
(Максим Лажуа)
16:03 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Семен Чистяков)
10:51 • Иван Савчик
(Андрей Обидин)
01:15 • Артур Тянулин
(Андрей Алтыбармакян, Riley Sawchuk)
09:53 • Андрей Алтыбармакян
(Yegor Morozov, Riley Sawchuk)
Форвард "Авангарда" Константин Окулов отметился двумя результативными передачами и преодолел отметку в 300 голевых пасов в КХЛ. Теперь в его активе 301 ассист. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов пропустил встречу из-за повреждения и прервал серию серию из 131 проведенного матча подряд.
"Авангард" (56 очков) одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" (26) располагается на предпоследней, 11-й строчке на Западе.
30 декабря обе команды проведут свои последние матчи в 2025 году. "Авангард" примет астанинский "Барыс", а "Лада" в гостях сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).
Вячеслав Лещенко и Семен Кошелев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Сибирь" второй раз за два дня обыграла "Адмирал" в КХЛ
Хоккей Спорт Омск Екатеринбург Семен Чистяков Эндрю Потуральски Авангард Лада Капитан КХЛ 2025-2026
 
