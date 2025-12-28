"Авангард" обыграл "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" в серии буллитов обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Омске в воскресенье и завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Семен Чистяков (37-я минута), Александр Волков (44) и Эндрю Потуральски (57), который также реализовал победный буллит. У "Лады" отличились Иван Савчик (31), Артур Тянулин (42) и Андрей Алтыбармакян (50).
28 декабря 2025 • начало в 14:00
Закончен (Б)
16:49 • Семен Чистяков
03:22 • Александр Волков
16:03 • Эндрю Потуральски
10:51 • Иван Савчик
01:15 • Артур Тянулин
(Андрей Алтыбармакян, Riley Sawchuk)
09:53 • Андрей Алтыбармакян
(Yegor Morozov, Riley Sawchuk)
Форвард "Авангарда" Константин Окулов отметился двумя результативными передачами и преодолел отметку в 300 голевых пасов в КХЛ. Теперь в его активе 301 ассист. Капитан омской команды Дамир Шарипзянов пропустил встречу из-за повреждения и прервал серию серию из 131 проведенного матча подряд.
"Авангард" (56 очков) одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" (26) располагается на предпоследней, 11-й строчке на Западе.
30 декабря обе команды проведут свои последние матчи в 2025 году. "Авангард" примет астанинский "Барыс", а "Лада" в гостях сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" дома обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).