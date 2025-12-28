Рейтинг@Mail.ru
В ЕС начали понимать бессмысленность украинской авантюры, заявила Матвиенко - РИА Новости, 28.12.2025
14:36 28.12.2025 (обновлено: 14:54 28.12.2025)
В ЕС начали понимать бессмысленность украинской авантюры, заявила Матвиенко
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. В Европе происходит осознание бессмысленности всего, что затеял Запад на Украине, европейцы понимают, в какую авантюру их... РИА Новости, 28.12.2025
© Getty Images / Thierry MonasseФлаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 дек - РИА Новости. В Европе происходит осознание бессмысленности всего, что затеял Запад на Украине, европейцы понимают, в какую авантюру их втянули, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Все больше и больше происходит осознание бессмысленности всего того, что затеял Запад. Понимание бессмысленности поддержки этого укронацистского режима. Ведь не удалось (главе Еврокомиссии) Урсуле фон дер Ляйен провести решение об изъятии российских резервов. Они в бешенстве. И они вынуждены были принять решение 90 миллиардов (евро) за счёт казны европейской (выделить – ред.). Их люди снесут", - сказала политик в программе "Москва.Кремль.Путин" журналиста Павла Зарубина на телеканале "Россия 1".
По словам Матвиенко, европейцы уже понимают, в какую авантюру их всех втянули.
"А этот (Владимир Зеленский – ред.) маневрирует, лавирует. Нельзя серьёзно к его словам (о выборах – ред.) относиться. Нельзя. Он уже никто, ничто и никак звать. Это человек уже потерянный для всех", - заключила сенатор.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Зеленский не готов идти на выборы и тянет время, заявила Матвиенко
