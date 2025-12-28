Рейтинг@Mail.ru
Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 28.12.2025
https://ria.ru/20251228/erevan-2065241521.html
Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании
Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании - РИА Новости, 28.12.2025
Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании
Символический шаг в армяно-турецком урегулировании возможен даже до конца нынешнего года, считает глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T22:25:00+03:00
2025-12-28T22:25:00+03:00
в мире
армения
турция
анкара (провинция)
арарат мирзоян
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_a31f6046732148bd5d07df7a8776387b.jpg
https://ria.ru/20250313/pashinjan-2004883501.html
армения
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0b/2047720971_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_8f5fda06df80bab389f348bd65584387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, турция, анкара (провинция), арарат мирзоян, реджеп тайип эрдоган
В мире, Армения, Турция, Анкара (провинция), Арарат Мирзоян, Реджеп Тайип Эрдоган
Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании

Мирзоян допустил символический шаг в армяно-турецком урегулировании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Символический шаг в армяно-турецком урегулировании возможен даже до конца нынешнего года, считает глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 декабря заявил, что Анкара пойдет на "символические шаги" в процессе нормализации отношений с Ереваном в следующем году.
По словам Мирзояна, в двусторонних отношениях настало время "для большого и ощутимого прогресса". "Думаю, что у нас в этом направлении будет очень позитивный прогресс. По срокам прогнозы делать не хочу… Очень символический шаг мы можем увидеть еще до начала года. Есть еще два дня", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.
Он отметил, что нормализация армяно-турецких отношений будет выгодна не только Еревану и Анкаре, но и странами Центральной Азии и Европы, США, России, Ирану.
Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, передавало 3 декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники. Открытие турецко-армянской границы напрямую зависит от хода мирного процесса Баку и Еревана, о конкретных сроках речи не идет, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Пашинян призвал к терпеливой нормализации отношений с Турцией
13 марта, 22:47
 
В миреАрменияТурцияАнкара (провинция)Арарат МирзоянРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала