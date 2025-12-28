Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании

ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Символический шаг в армяно-турецком урегулировании возможен даже до конца нынешнего года, считает глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.