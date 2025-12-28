Ереван допускает символический шаг в армяно-турецком урегулировании

ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Символический шаг в армяно-турецком урегулировании возможен даже до конца нынешнего года, считает глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 декабря заявил, что Анкара пойдет на "символические шаги" в процессе нормализации отношений с Ереваном в следующем году.
По словам Мирзояна, в двусторонних отношениях настало время "для большого и ощутимого прогресса". "Думаю, что у нас в этом направлении будет очень позитивный прогресс. По срокам прогнозы делать не хочу… Очень символический шаг мы можем увидеть еще до начала года. Есть еще два дня", - заявил Мирзоян в интервью общественному телевидению Армении.
Он отметил, что нормализация армяно-турецких отношений будет выгодна не только Еревану и Анкаре, но и странами Центральной Азии и Европы, США, России, Ирану.
Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, передавало 3 декабря агентство Блумберг со ссылкой на источники. Открытие турецко-армянской границы напрямую зависит от хода мирного процесса Баку и Еревана, о конкретных сроках речи не идет, заявил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по Карабаху и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном и неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошел в Вене.
Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.