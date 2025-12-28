Когда спецслужбы недружественных нам государств перестают стесняться, да еще делают это на планетарном уровне, это означает громкий, громче некуда, провал. Для нас же и наших силовых ведомств это признак отличной работы.

Когда на прямой линии Владимира Путина журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро поинтересовался судьбой своего "коллеги" Лорана Винатье*, российский лидер ответил, что "если есть хоть какой-то шанс решить вопрос положительно и если российский закон позволяет это сделать", то Россия "предпримет все необходимые усилия".

И тут начинается самое интересное.

Месье Винатье*, согласно открытым сведениям, был сотрудником НКО, зарегистрированной в Швейцарии. Называется НКО "Центр глобального диалога". Сфера деятельности — посредничество в так называемых неофициальных контактах во время военных конфликтов.

Красивые слова в названии и в направлении деятельности — прикрытие для шпионажа. Если мы говорим о нашей стране. Лоран Винатье* работал в НКО десять лет (это опять-таки открытая информация), писал главным образом о Чечне, о Белоруссии. Вначале. Затем в сфере его интересов оказалась Украина. Что бы опубликованные статьи ни означали, какие бы выводы они ни содержали, нашим силовикам удалось установить, что Винатье* параллельно собирал и разведданные. Улик оказалось достаточно, чтобы предъявить французу (уже отбывающему наказание в колонии) обвинение в шпионаже. И открыть новое следствие в связи с новыми же обстоятельствами происшедшего.

Претензии к Винатье* по первому делу со стороны наших правоохранителей были сравнительно мягкими. Сотрудник НКО не зарегистрировался как иноагент, и наказание тоже было относительно щадящим: "трешечка" в колонии общего режима. А вот второе дело и обвинения по нему, доказанные в суде, — это верная "двадцаточка". И иная схема допросов, естественно.

И если по первому делу Париж мало что публично говорил, то сейчас СМИ-машина работает на максимальном режиме обеспечения должного пиара на родине Винатье*. Подключена даже семья.

По масштабу охвата медийной поляны ясно, что всем заправляет Елисейский дворец. Потому что Макрон понял — "это тревога", и чем раньше Винатье* будет помилован и выдворен из нашей страны, тем меньше секретов он разболтает.

Как бы в "райском саду" ни корчили из себя белых, пушистых и очень беззащитных, количество их спецслужб говорит об обратном. Только в колыбели всех прав и свобод — во Франции — их свыше десятка. И это лишь первая, как говорят сами французы, линия. Не только разведка, не только контрразведка, и не только шпионская служба у армии и Генштаба. Свой разведывательный департамент имеется у таможни. И у полиции. Не считая сводных организаций, агентств и служб.

Было бы близоруко и ошибочно думать, имея блестящие собственные силовые органы, что у противостоящих стран "ничего такого" нет. Удивляет иное. То, что нам говорят о "несуществовании" подобного у них.

Хотя по фактам выходит совсем иное. Лоран Винатье* мог, как обозначается такое у профессионалов, быть залегендирован как "сотрудник НКО" и "исследователь конфликтов". А это — маркер вовлеченности в кризис в Донбассе всех европейских стран вне зависимости от их статуса и "нейтральности". Даже Швейцарию подключили.

Важно и другое.

Пообещав, что ознакомится с делом и ситуацией, Путин сдержал слово. Кремль сообщил, открыто и честно, те детали, о которых счел нужным сказать. Дмитрий Песков позвонил Жерому Гарро и получил всю требуемую информацию. Изучив ее, наша страна сделала Франции предложение, и, как заявил Песков, теперь "мяч на их стороне".

С того момента, как суета вокруг Винатье* вышла на столь серьезный уровень, последние иллюзии, что донбасский кризис "был спровоцирован Россией", что "Россия — агрессор, вторгшийся в суверенное государство и угрожающий Европе", исчезли.

Винатье* начал работать в НКО в 2014-м. Тогда еэсовские начали активную работу по дестабилизации российских юго-западных границ. Сегодня больше, чем когда бы то ни было, очевидно, что планы на военные базы НАТО в Крыму не были фигурами речи. Стирание нашего суверенитета, с одной стороны, блокировка наших черноморских портов — с другой. Это не чьи-то больные фантазии, это та реальность, которая, пусть и постфактум, вырисовывается буквально на глазах.

Ситуация с Винатье*, скорее всего, разрешится. Очевидно, что он — отработанный материал. Для своих — в первую очередь. Его судьба сейчас там и в руках тех, кому российское предложение было отправлено.

Нам, вернее, тем, кто до сих пор идеализирует Европу, — урок. Чтобы вести себя чуть осторожнее и быть менее доверчивыми. Время для откровений пока не пришло.