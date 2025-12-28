Рейтинг@Mail.ru
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень - РИА Новости, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.12.2025 (обновлено: 08:01 28.12.2025)
https://ria.ru/20251228/delo-2065075859.html
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень - РИА Новости, 28.12.2025
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
Когда спецслужбы недружественных нам государств перестают стесняться, да еще делают это на планетарном уровне, это означает громкий, громче некуда, провал. Для... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T08:00:00+03:00
2025-12-28T08:01:00+03:00
россия
швейцария
франция
дмитрий песков
владимир путин
нато
в мире
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065084912_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_23d84b3f2bfeb7e5d9dcee143ba8d243.jpg
https://ria.ru/20251225/frantsiya-2064735872.html
https://ria.ru/20251226/makron-2064938956.html
россия
швейцария
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065084912_121:0:1486:1024_1920x0_80_0_0_30ddc013837adb0f9768063972f847ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, франция, дмитрий песков, владимир путин, нато, в мире, аналитика
Россия, Швейцария, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, В мире, Аналитика

От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Когда спецслужбы недружественных нам государств перестают стесняться, да еще делают это на планетарном уровне, это означает громкий, громче некуда, провал. Для нас же и наших силовых ведомств это признак отличной работы.
Когда на прямой линии Владимира Путина журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро поинтересовался судьбой своего "коллеги" Лорана Винатье*, российский лидер ответил, что "если есть хоть какой-то шанс решить вопрос положительно и если российский закон позволяет это сделать", то Россия "предпримет все необходимые усилия".
Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Макрон намерен добиться освобождения Винатье*, сообщают СМИ
25 декабря, 22:21
И тут начинается самое интересное.
Месье Винатье*, согласно открытым сведениям, был сотрудником НКО, зарегистрированной в Швейцарии. Называется НКО "Центр глобального диалога". Сфера деятельности — посредничество в так называемых неофициальных контактах во время военных конфликтов.
Красивые слова в названии и в направлении деятельности — прикрытие для шпионажа. Если мы говорим о нашей стране. Лоран Винатье* работал в НКО десять лет (это опять-таки открытая информация), писал главным образом о Чечне, о Белоруссии. Вначале. Затем в сфере его интересов оказалась Украина. Что бы опубликованные статьи ни означали, какие бы выводы они ни содержали, нашим силовикам удалось установить, что Винатье* параллельно собирал и разведданные. Улик оказалось достаточно, чтобы предъявить французу (уже отбывающему наказание в колонии) обвинение в шпионаже. И открыть новое следствие в связи с новыми же обстоятельствами происшедшего.
Претензии к Винатье* по первому делу со стороны наших правоохранителей были сравнительно мягкими. Сотрудник НКО не зарегистрировался как иноагент, и наказание тоже было относительно щадящим: "трешечка" в колонии общего режима. А вот второе дело и обвинения по нему, доказанные в суде, — это верная "двадцаточка". И иная схема допросов, естественно.
И если по первому делу Париж мало что публично говорил, то сейчас СМИ-машина работает на максимальном режиме обеспечения должного пиара на родине Винатье*. Подключена даже семья.
По масштабу охвата медийной поляны ясно, что всем заправляет Елисейский дворец. Потому что Макрон понял — "это тревога", и чем раньше Винатье* будет помилован и выдворен из нашей страны, тем меньше секретов он разболтает.
Как бы в "райском саду" ни корчили из себя белых, пушистых и очень беззащитных, количество их спецслужб говорит об обратном. Только в колыбели всех прав и свобод — во Франции — их свыше десятка. И это лишь первая, как говорят сами французы, линия. Не только разведка, не только контрразведка, и не только шпионская служба у армии и Генштаба. Свой разведывательный департамент имеется у таможни. И у полиции. Не считая сводных организаций, агентств и служб.
Было бы близоруко и ошибочно думать, имея блестящие собственные силовые органы, что у противостоящих стран "ничего такого" нет. Удивляет иное. То, что нам говорят о "несуществовании" подобного у них.
Хотя по фактам выходит совсем иное. Лоран Винатье* мог, как обозначается такое у профессионалов, быть залегендирован как "сотрудник НКО" и "исследователь конфликтов". А это — маркер вовлеченности в кризис в Донбассе всех европейских стран вне зависимости от их статуса и "нейтральности". Даже Швейцарию подключили.
Важно и другое.
Пообещав, что ознакомится с делом и ситуацией, Путин сдержал слово. Кремль сообщил, открыто и честно, те детали, о которых счел нужным сказать. Дмитрий Песков позвонил Жерому Гарро и получил всю требуемую информацию. Изучив ее, наша страна сделала Франции предложение, и, как заявил Песков, теперь "мяч на их стороне".
С того момента, как суета вокруг Винатье* вышла на столь серьезный уровень, последние иллюзии, что донбасский кризис "был спровоцирован Россией", что "Россия — агрессор, вторгшийся в суверенное государство и угрожающий Европе", исчезли.
Винатье* начал работать в НКО в 2014-м. Тогда еэсовские начали активную работу по дестабилизации российских юго-западных границ. Сегодня больше, чем когда бы то ни было, очевидно, что планы на военные базы НАТО в Крыму не были фигурами речи. Стирание нашего суверенитета, с одной стороны, блокировка наших черноморских портов — с другой. Это не чьи-то больные фантазии, это та реальность, которая, пусть и постфактум, вырисовывается буквально на глазах.
Ситуация с Винатье*, скорее всего, разрешится. Очевидно, что он — отработанный материал. Для своих — в первую очередь. Его судьба сейчас там и в руках тех, кому российское предложение было отправлено.
Нам, вернее, тем, кто до сих пор идеализирует Европу, — урок. Чтобы вести себя чуть осторожнее и быть менее доверчивыми. Время для откровений пока не пришло.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ
26 декабря, 16:51
 
РоссияШвейцарияФранцияДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОВ миреАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала