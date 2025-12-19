https://ria.ru/20251219/putin-2063338285.html
Путин прокомментировал дело француза Винатье*
Путин прокомментировал дело француза Винатье* - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прокомментировал дело француза Винатье*
Президент России Владимир Путин сообщил, что ничего не знает о французе Лоране Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело...
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ничего не знает о французе Лоране Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, но пообещал узнать о его обстоятельствах.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал Путину вопрос, может ли семья Винатье* надеяться на обмен или помилование президента.
"Вы знаете, я об этом случае ничего не знаю, в первый раз слышу. Я обещаю, что я обязательно узнаю, что это такое, и есть ли хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно. Если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать", - ответил Путин.
В августе сообщалось, что в отношении Винатье*, ранее осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ
"Шпионаж".
Замоскворецкий суд Москвы
в октябре 2024 года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ
России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ