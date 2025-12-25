В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мяч в ситуации с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции, Парижу было сделано предложение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.