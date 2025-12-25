В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мяч в ситуации с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции, Парижу было сделано предложение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал президенту России Владимиру Путину вопрос, может ли семья Винатье*, надеяться на обмен или помилование президента. В свою очередь Путин сказал, что впервые слышит об этом случае, но если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, то будут приняты "все необходимые усилия".
"Действительно было сделано предложение французам по поводу Лорана Винатье*. И действительно сейчас мяч на стороне французской страны, на стороне Франции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о подробностях предложений по делу Винатье*.
* признан иноагентом в РФ
Французу Винатье* грозит до 20 лет колонии по делу о шпионаже
20 августа, 23:40