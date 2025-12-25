Рейтинг@Mail.ru
В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков - РИА Новости, 25.12.2025
13:40 25.12.2025 (обновлено: 13:49 25.12.2025)
В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков
В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков - РИА Новости, 25.12.2025
В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков
Мяч в ситуации с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции, Парижу было... РИА Новости, 25.12.2025
франция, россия, в мире, париж, дмитрий песков, владимир путин
Франция, Россия, В мире, Париж, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В ситуации с Винатье* мяч на стороне Франции, заявил Песков

Песков: Франции было сделано предложение по Винатье, мяч на их стороне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании Замоскворецкого суда Москвы
Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Гражданин Франции Лоран Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании Замоскворецкого суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мяч в ситуации с Лораном Винатье*, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, сейчас на стороне Франции, Парижу было сделано предложение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналист французского телеканала TF1 Жером Гарро задал президенту России Владимиру Путину вопрос, может ли семья Винатье*, надеяться на обмен или помилование президента. В свою очередь Путин сказал, что впервые слышит об этом случае, но если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, то будут приняты "все необходимые усилия".
"Действительно было сделано предложение французам по поводу Лорана Винатье*. И действительно сейчас мяч на стороне французской страны, на стороне Франции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о подробностях предложений по делу Винатье*.
* признан иноагентом в РФ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
