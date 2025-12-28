https://ria.ru/20251228/basketbol-2065209135.html
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" нанес разгромное поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
спорт, джеремайя мартин, бк автодор, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
