Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ
Баскетбол
 
18:12 28.12.2025 (обновлено: 18:50 28.12.2025)
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 28.12.2025
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ
Краснодарский "Локомотив-Кубань" нанес разгромное поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 28.12.2025
баскетбол
спорт
джеремайя мартин
бк автодор
единая лига втб
пбк локомотив-кубань
спорт, джеремайя мартин, бк автодор, единая лига втб, пбк локомотив-кубань
Баскетбол, Спорт, Джеремайя Мартин, БК Автодор, Единая Лига ВТБ, ПБК Локомотив-Кубань
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты "Локомотива-Кубани" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты Локомотива-Кубани - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Баскетболисты "Локомотива-Кубани". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Краснодарский "Локомотив-Кубань" нанес разгромное поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 88:65 (19:17, 29:16, 22:20, 18:12). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Автодора" Ален Хаджибегович, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. У победителей 25 баллов в активе Джеремайи Мартине.
Единая Лига ВТБ
28 декабря 2025 • начало в 16:00
Завершен
Локомотив-Кубань
88 : 65
Автодор
"Локомотив-Кубань" с 12 победами при шести поражениях поднялся на третье место в турнирной таблице. "Автодор", на счету которого 15 поражений при четырех победах, располагается на десятой строчке.
Свои следующие матчи обе команды проведут после Нового года. "Локомотив-Кубань" примет казанский УНИКС 4 января, а "Автодор" в гостях сыграет со столичным ЦСКА 5 января.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Демин помог "Бруклину" одержать третью победу подряд в НБА
Баскетбол Спорт Джеремайя Мартин БК Автодор Единая Лига ВТБ ПБК Локомотив-Кубань
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
