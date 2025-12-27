Встреча Зеленского с европейцами пройдет без участия Трампа, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Агентство Рейтер уточнило, что разговор Владимира Зеленского и европейских лидеров в субботу пройдет без участия президента США Дональда Трампа.
Ранее агентство передавало со ссылкой на представителя Еврокомиссии, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами в субботу.
"Зеленский созвонится в субботу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами", - говорится в материале агентства, вышедшем позднее, также со ссылкой на представителя ЕК.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.