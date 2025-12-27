Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат проведет встречи с российскими дипломатами и бизнесменами - РИА Новости, 27.12.2025
17:04 27.12.2025
Японский депутат проведет встречи с российскими дипломатами и бизнесменами
Японский депутат проведет встречи с российскими дипломатами и бизнесменами

Мунэо Судзуки
Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 27 дек - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, сообщил в своем блоге, что перед отъездом на родину в субботу проведет встречи с российскими дипломатами и представителями российского бизнес-сообщества.
"Сегодня днем я проведу деловой обед в МИД России с дипломатами, которые ранее работали в Японии. Во второй половине дня встречусь с давними знакомыми из экономических кругов. В 23 часа вылечу из аэропорта Домодедово. Самое главное, что удалось по плану провести визит с плотным графиком из двух ночевок и четырех дней", - написал Судзуки.
Он сообщил также, что в пятницу встречался с директором департамента по связям с соотечественниками за рубежом Геннадием Овечко, который ранее был советником-посланником в посольстве России в Токио, а также с Александром Пановым, который долгое время был послом в Японии. В пятницу политик провел пресс-конференцию, а вечером дал интервью различным СМИ.
Ранее сообщалось, что в пятницу Судзуки провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, состоялся рабочий обед с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии.
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
