Японский депутат проведет встречи с российскими дипломатами и бизнесменами

ТОКИО, 27 дек - РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, сообщил в своем блоге, что перед отъездом на родину в субботу проведет встречи с российскими дипломатами и представителями российского бизнес-сообщества.