"Еврохим" попросил запретить Societe Generale судиться с ним за рубежом
18:13 27.12.2025
"Еврохим" попросил запретить Societe Generale судиться с ним за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 января рассмотрит иск компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" (дочерняя структура "ЕвроХима") с... РИА Новости, 27.12.2025
экономика, санкт-петербург, ленинградская область, индия, societe generale, еврохим
Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Индия, Societe Generale, ЕвроХим
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 января рассмотрит иск компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" (дочерняя структура "ЕвроХима") с требованием запретить банкам Societe Generale и ING Bank продолжать с ней разбирательство в иностранном суде, следует из материалов дела.
"(Иск заявлен – ред.) о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде... Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 29 января 2026 года в 16 часов 35 минут", – сообщается в карточке дела.
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Верховный суд отказал OMV в пересмотре неустойки за суды с "Газпромом"
10 декабря, 21:25
Согласно материалам картотеки арбитражных дел, на рассмотрении арбитражного суда Петербурга также находятся два иска компании "ЕвроХим Северо-Запад-2" о взыскании денежных средств с Societe Generale и ING Bank.
Так, в частности, слушания по иску к Societe Generale на сумму около 193 миллионов рублей назначены на 8 декабря 2026 года, в качестве третьих лиц к участию в деле привлечены итальянская компания Tecnimont S.p.A. и её российское дочернее общество "МТ Руссия".
Рассмотрение иска "ЕвроХим Северо-Запад-2" к ING Bank назначено на 4 июня, сумма исковых требований пока не уточняется.
Сотрудники на складе предприятии по производство калийных удобрений - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Еврохим" подал иск к Tecnimont на почти 32 миллиарда рублей
19 августа, 08:34
Как сообщали в декабре РИА Новости в "Еврохиме", компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" подала в Высокий суд Индии заявление об исполнении решения московского арбитражного суда о взыскании более 171 миллиарда рублей с итальянского подрядчика Tecnimont S.p.A. и ее российской "дочки" "МТ Руссия", которые входят в группу Maire.
ООО "Еврохим Северо-Запад-2" как заказчик заключило 1 июня 2020 года договоры с подрядчиками Tecnimont и ее дочерней структуры ООО "МТ Руссия" на проектирование и строительство в Ленинградской области завода по производству карбамида и аммиака. Впоследствии подрядчики перестали исполнять контракт из-за санкций, и он был расторгнут.
Арбитражный суд Москвы 27 ноября по иску ООО "Еврохим Северо-Запад-2" взыскал солидарно с Tecnimont и ООО "МТ Руссия" более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.
Тестирование химического состава в лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Химия роста: как Россия строит технологическое будущее от пробирки до поля
13 октября, 11:47
 
