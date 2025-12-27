Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат назвал новогоднее убранство Москвы признаком силы России
04:37 27.12.2025 (обновлено: 06:00 27.12.2025)
Японский депутат назвал новогоднее убранство Москвы признаком силы России
в мире
россия
москва
япония
мунэо судзуки
константин косачев
андрей руденко
совет федерации рф
россия
москва
япония
Японский депутат назвал новогоднее убранство Москвы признаком силы России

© РИА Новости / Ксения НакаМунэо Судзуки
© РИА Новости / Ксения Нака
Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, написал в своем блоге, что новогоднее убранство Москвы передает силу России.
"Я не был в Москве один год и четыре месяца, везде в городе иллюминация и такая атмосфера, что невозможно почувствовать, что где-то рядом идет война. В этом передается сила России", — написал Судзуки.
Судзуки находится с визитом в Москве. В пятницу он провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замминистра иностранных дел Андреем Руденко, состоялся рабочий обед с замглавы МИД Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
