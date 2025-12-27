Японский депутат назвал новогоднее убранство Москвы признаком силы России

ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, написал в своем блоге, что новогоднее убранство Москвы передает силу России.
Судзуки находится с визитом в Москве. В пятницу он провел встречи с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, с замминистра иностранных дел Андреем Руденко, состоялся рабочий обед с замглавы МИД Михаилом Галузиным, ранее занимавшим пост посла России в Японии.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.