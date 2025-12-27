"Все идет из детства": в чем был главный секрет Ирины Мирошниченко

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Этой формулой она объясняла почти все: свою строгость к себе, непростой характер и веру в людей. Какой великая Ирина Мирошниченко, одна из самых красивых советских актрис, оставалась за пределами сцены и экрана?

От эвакуации до МХАТа

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Семья находилась в эвакуации. После Победы, в 1945-м, вернулись в Москву.

С 6 лет девочка училась в музыкальной школе. Потом начала посещать студию при театре Ленинского комсомола. Итог — поступление в школу-студию МХАТ.

Уже на третьем курсе девушка дебютировала в кино — в эпизодической роли в культовом фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Всего три коротких эпизода, около 30 секунд экранного времени, пять реплик. Но этого хватило, чтобы запомниться зрителям.

Через три года вышли сразу две знаковые работы. Главная роль советской разведчицы в военном фильме "Их знали только в лицо" и роль Марии Магдалины в исторической драме Андрея Тарковского "Андрей Рублев". Она не просто красиво смотрелась в кадре — ей безоговорочно верили.

Параллельно с кино Ирина Петровна десятилетиями строила театральную карьеру: почти 60 лет служила Московскому Художественному театру, работая и в МХАТе имени Горького, и в МХТ имени Чехова, фактически связав с ним всю свою творческую жизнь.

"Она требовательна — и к себе, и к другим"

Начиная с 2000-х Ирина Петровна почти не снималась. Одна из последних ролей — в фильме "Прощальное эхо" 2004 года. Режиссер Игорь Черницкий вспоминал об этих съемках с теплотой — и честностью.

"Когда я ей позвонил и предложил роль, случилась история, подобная той, что была с "Мастером и Маргаритой", когда к Твардовскому в редакцию прилетела, словно на метле, Елена Сергеевна Булгакова. Так и Ирина Петровна оказалась на "Мосфильме", — рассказывал он.

Актриса подошла к съемкам с фанатизмом. "Она так тщательно готовилась к роли, что в кадре буквально молодела. Если вы посмотрите фильм, то увидите, какая она там обаятельная и красивая", — отмечал Черницкий.

Режиссер честно признавал: характер у актрисы непростой. "Я не знал, что у нее сложный характер. Но сложность была лишь в том, что она была требовательной, в первую очередь к себе и, естественно, к группе", — объяснял он.

"Все идет из детства"

В своей книге "Расскажу..." Мирошниченко открыла то, что мало кто видел за кадром. Она смотрела на мир с удивительным доверием. "Все идет из детства", — писала она. "Ко всему живому, всему, что существует, огромный интерес и огромная жалость и нежность. А к людям — невероятная открытость, симпатия и доверие. Они мне все очень нравятся, потому что в жизни мне попадались, как правило, очень хорошие люди. Я даже не могу вспомнить плохих", — писала она.

Это может звучать наивно для человека, прошедшего через съемочные площадки, закулисные интриги, сложные постановки. Но это была не слабость. Это была сознательная работа над собой.

"Я сразу же вижу только то хорошее, чем человек мне открывается. А все остальное как-то я стараюсь или не замечать, или мгновенно прощаю", — объясняла актриса. При этом признавала: мягкость — не ее главное качество.

Эстет и перфекционист

Актриса была не только талантливой исполнительницей — она была эстетом.

"Из одного журнала просто слизала фасон, нашла один отрез потрясающего бордового бархата <...> и к нему потрясающую такую тесьму — прямо золото с вишней. <...> Спина открыта. Очень красиво", — вспоминала она в мемуарах о триумфе на одном из кинофестивалей.

"Я, естественно, одевалась в то время у Славы Зайцева. У меня было очень много от него туалетов. Поскольку фигура позволяла, я просто брала у него модели", — рассказывала Мирошниченко.

Знала себе цену. Верила в высокие цели. "Убеждена, что любой человек может сделать много полезного, если по-настоящему увлечен и им движут не корыстные, а высокие, благородные цели. Пускай звучит пафосно, но это, поверьте, так и есть", — писала она.

Единственное, о чем жалела актриса, — не успела стать матерью. "В нашем театре было невозможно остановить творческий процесс и сказать: "Я хочу семью, ребенка". Ответ был бы: "Ну иди домой!" Мне казалось, что все еще впереди..."

"Я не различаю: талант и человек"

Мирошниченко была принципиальна. По ее мнению, что нельзя было простить рядовому человеку, то не прощалось и большому таланту. Актриса искренне верила в определенные законы человеческой сути, порядочности, нравственности.

О феминизме высказывалась неожиданно. "Феминистки же отрицают роль сильного пола, а я без проблем находила общий язык с мужчинами, мне было необычайно легко и любить их, и дружить с ними. Думаю, это потому, что у меня много мужских черт в характере", — объясняла она.

Память коллег

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа 2023 года на 82-м году жизни.

"Это удивительная актриса, потрясающая. В нее, по-моему, были влюблены ну все мужчины Советского Союза, и я в том числе", — поделился воспоминаниями народный артист России Борис Щербаков.

"Театр в полной мере Ирине Петровне заменил дом и в полной мере ей заменил семью. <…> Как она тянулась, чтобы быть рядом с молодежью: не только спектакли, но и творческие вечера, и поэтические вечера, и рождественские вечера — в первых рядах", — сказал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.