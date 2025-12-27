Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/ljajeny-2065022607.html
Фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским, пишут СМИ
Фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 27.12.2025
Фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским, пишут СМИ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T08:47:00+03:00
2025-12-27T08:47:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
https://ria.ru/20251227/tramp-2064995036.html
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2064686426.html
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2065017122.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций
Фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским, пишут СМИ

Reuters: глава ЕК примет участие в разговоре с Трампом, Зеленским и лидерами ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя комиссии.
"Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с... Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами", - передает агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Трамп даст Зеленскому последний шанс на спасение
08:00
Портал Axios со ссылкой на украинского чиновника в пятницу сообщил, что Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех
08:00
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Иди на убой": Зеленскому сообщили плохие новости перед встречей с Трампом
06:52
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала