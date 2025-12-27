Фон дер Ляйен примет участие в разговоре с Трампом и Зеленским, пишут СМИ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя комиссии.
"Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с... Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами", - передает агентство.
Портал Axios со ссылкой на украинского чиновника в пятницу сообщил, что Трамп, Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника в пятницу сообщал, что Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.