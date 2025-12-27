Косачев высказался о диалоге между Россией и США

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Многие факторы в международной политике, включая позицию европейцев, влияют на отношения России и США, чем раньше страны выйдут на подлинно двусторонние связи, без "сторонних примесей", тем легче будет развиваться диалог, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Проблема в отношениях между Россией США сегодня заключается в том, что они пока не самоценны и во многом определяются сторонними сюжетами. Прежде всего, это украинское досье и кризис между Россией и Европой , а в перспективе может начать еще больше влиять фактор Китая", - отметил политик.

По его словам, президент США Дональд Трамп рассчитывал перезагрузить ситуацию, как и многие другие международные треки, разгребая наследие администраций демократов, однако все оказалось сложнее даже "горячего" ближневосточного противостояния.

"Никакие сценарии "за 24 часа", "за две недели" не сработали, и пришлось погружаться в переговоры по конфликту, который имеет отнюдь не те первопричины, что представляет западная пропаганда – якобы стремление Москвы восстановить СССР , чуть ли не природную агрессивность Кремля, либо же обычные межэтнические споры и желание России "русифицировать" Украину", - сказал сенатор.

При этом неверные диагнозы приводят к неправильному лечению – "либо нужно признать, что дело вовсе не в агрессивности русских, а в обоснованных озабоченностях России ситуацией у ее границ", добавил Косачев

Это, по мнению сенатора, должно быть вполне понятно Трампу, который очень хотел бы навести свой порядок в своем полушарии в рамках нового прочтения "доктрины Монро". "Надо ли говорить, что для России Украина важнее, чем Венесуэла для США?" - отметил вице-спикер СФ.

Либо нужно включаться в конфликт и поддерживать ложную версию европейских лидеров, для которых она служит самооправданием в глазах собственного населения, "поскольку иначе придется признать прямую вину европейских стран за то, что конфликт вообще начался и продолжается до сих пор", сказал Косачев.

По словам сенатора, Трамп пошел собственным путем и пытается решить все то, что можно решить договорным путем. "Однако он на сегодня уперся в позицию Европы, которая любой ценой хочет оставить его в конфликте (как и сохранять сам конфликт), шантажируя лидера Америки , что поражение Украины станет поражением всего Западного мира, а, значит, и США, и его лично", - сказал он.

По мнению Косачева, все это серьезно отягощает двусторонние отношения, которые действительно могли бы быть подвергнуты постепенной ревизии и приведены к возобновлению диалога.

Сенатор отметил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что Россия – единственная страна мира, способная нанести Америке непоправимый ущерб, при этом отнюдь не имеющая на сегодня никакого смысла и интереса это делать, если США не вовлекут в вооруженное противостояние с Россией, чем активно заняты те, кто называет себя союзниками Вашингтона.

Он подчеркнул, что чем раньше страны выйдут на подлинно двусторонние связи, без "сторонних примесей", тем легче будет развиваться диалог.

"К сожалению, здесь не так много зависит от нас, но тут хотел бы отметить заслуги наших переговорщиков, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова , гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева , помощника президента России Юрия Ушакова и других, которые делают все возможное, чтобы донести позицию России до американской стороны, включая главный месседж: Россия не является врагом Америки и не имеет объективных резонов им становиться", - отметил Косачев.