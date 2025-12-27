Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 27.12.2025
Погибших после атаки на конвой из Дагестана похоронили в родном селе
Погибших после атаки на конвой из Дагестана похоронили в родном селе
Погибших после атаки на конвой из Дагестана похоронили в родном селе

Погибших при доставке гуманитарного груза похоронили в родном селе в Дагестане.
МАХАЧКАЛА, 27 дек - РИА Новости. Погибших в результате атаки украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана похоронили в родном селе, сообщает Telegram-канал правительства республики.
"Погибших при доставке гуманитарного груза похоронили в родном селе… Сегодня Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана - ред.) посетил их могилы в селах Нижний Батлух и Хебда, где собралось большое количество односельчан, друзей, родных и близких погибших. Почтив память, премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семьям погибших, а также отдельно навестил отца погибшего заместителя главы района Магомеднаби Гаджиева - Абдулахида Гаджиева", - говорится в сообщении.
Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что погибшие будут представлены к государственным наградам. Также каждая семья должна получить всестороннюю поддержку, необходимо обеспечить всем семьям погибших выплаты наравне с теми, которые предусмотрены для семей погибших военнослужащих. Он добавил, что погибшие "решали не личные или частные задачи", а выполняли задачу по поддержке военнослужащих.
Об атаке на конвой Меликов сообщил, 25 декабря. В результате атаки погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона" Али и Мурад, общественник Шамиль получил ранение. Пресс-секретарь главы администрации Хунзахского района республики Камиль Гусейнов сообщил агентству, что атака произошла на границе Белгородской области вечером 22 декабря, Мурад и Шамиль - жители Хунзахского района. По его словам, Шамиль находится дома и чувствует себя хорошо.
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Выживший после атаки БПЛА на конвой из Дагестана вытащил товарища из машины
25 декабря, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРеспублика ДагестанХунзахский районШамильский районСергей Меликов
 
 
