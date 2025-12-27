Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу
Футбол
Футбол
 
00:59 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/apl-2065004635.html
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу
"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T00:59:00+03:00
2025-12-27T00:59:00+03:00
футбол
спорт
англия
манчестер
английская премьер-лига (апл)
рубен аморим
манчестер юнайтед
лечче
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20251227/bellingem-2065003920.html
англия
манчестер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в АПЛ благодаря дебютному голу Доргу

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ньюкасл" в матче 18-го тура АПЛ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 24-й минуте забил Патрик Доргу.
Защитник, перешедший в феврале 2025 года из итальянского "Лечче" за 30 миллионов евро, отметился дебютным голом за "Манчестер Юнайтед". 21-летний датчанин сделал это в своем 38-м матче за английский клуб.
Команда Рубена Аморима, набрав 29 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где "Ньюкасл" с 23 баллами располагается на 11-й позиции.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Вулверхэмптон", а "Ньюкасл" на выезде сыграет с "Бёрнли". Обе встречи состоятся 30 декабря.
