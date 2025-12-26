"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Раскол в ЕС по украинской теме усугубился. Если раньше Брюссель не ладил лишь с Будапештом и Братиславой, то сейчас кошка пробежала между Берлином и Парижем, до этого действовавшим сообща. Руководство Евросоюза это очень беспокоит. О том, что случилось, — в материале РИА Новости.

Внезапная фронда

Одной из главных задач Брюсселя в уходящем году было согласование использования замороженных российских активов для помощи Украине. Радикальную и незаконную с правовой точки зрения инициативу, на что не раз указывала Москва, выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ярая сторонница киевского режима.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе

Поначалу ее поддержали: средств у ЕС явно не хватало, а до международных законов Брюсселю давно уже нет дела. Да и план на словах был вроде бы прост, хотя и абсурден — Киеву отдадут деньги Москвы, потом Украина получит репарации от России и погасит долг.

Но к декабрьскому часу X вся конструкция посыпалась. Мало того, что против выступили партнеры ЕС — США и Япония, Великобритания и Канада — и на континенте созрела фронда. К постоянно оппонирующей диктату Брюсселя Венгрии присоединились ранее совершенно лояльная Италия и еще полдесятка стран.

А главный сюрприз ждал на итоговом голосовании.

Ненадежный союзник

Наряду с фон дер Ляйен один из главных застрельщиков идеи направить российские активы Киеву — ее соотечественник, малопопулярный немецкий канцлер Фридрих Мерц. В условиях рекордно низких рейтингов он давно играет ва-банк: запустил усиленную милитаризацию, всячески подавляет оппозицию и проклинает Россию, хотя голоса о необходимости вступить с Москвой в диалог звучат уже по всей Европе.

© AP Photo / Michael Sohn Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине © AP Photo / Michael Sohn Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине

Президент Франции выступал с ним дуэтом, превратившись из "взвешенного" переговорщика (что породило мемы вроде "Макрон позвонил/дозвонился") в ярого милитариста: призывал Киев не уступать ни пяди земли, грозился отправить на Украину европейские войска.

Никто не сомневался, что так будет и в этот раз. Но Париж в итоге не одобрил конфискацию российских денег.

© AP Photo / Ludovic Marin Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже © AP Photo / Ludovic Marin Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже

В ЕС забили тревогу: виданое ли дело — если Бельгия сразу выражала сомнения, а Италия всегда вела себя ни шатко ни валко, то Франция постоянно проявляла нужную твердость.

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить, — цитирует издание Financial Times одного из высокопоставленных европейских чиновников. — Но он настолько слаб, что у него не было другого выхода, кроме как уступить Джорджи Мелони (премьер-министр Италии. — Прим. ред.)".

Внезапное противостояние Германии и Франции, отмечают наблюдатели, "высвечивает новую динамику" в отношениях между двумя крупнейшими державами Старого Света.

Но если разобраться, не такая уж это сенсация.

© AP Photo / Markus Schreiber Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине © AP Photo / Markus Schreiber Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

Давние противоречия

Между Макроном и Мерцем и прежде возникали сложности.

С одной стороны, не сложилась пресловутая личностная "химия", какая была, например, у экс-канцлера Ангелы Меркель с партнерами. Это ощущается по общему тону встреч на уровне ЕС, публичным заявлениям.

С другой стороны, сыграли роль и персональные амбиции. Непопулярный у немцев Мерц берет напором, резкими антироссийскими высказываниями и общей воинственностью.

Париж из-за этого испытывает вполне обоснованное волнение. Дело не только в актуальных политических раскладах. После Второй мировой войны, в которой Францию причислили к державам-победительницам, в ЕС закрепился негласный порядок. Да, ФРГ — экономический локомотив, но политическое лидерство сохраняют французы и англичане. Когда случился Brexit, у Парижа конкурентов вроде бы не осталось. И вдруг на арену выходит Мерц, чьи амбиции обратно пропорциональны его рейтингам.

© AP Photo / Maryam Majd Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине © AP Photo / Maryam Majd Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

СМИ уже указывали на размолвку Берлина и Парижа в связи с милитаризацией Германии. Дошло до того, что франко-немецкая сделка по истребителям нового поколения повисла в воздухе, поставив под угрозу всю оборону ЕС.

Поэтому неудивительно, что Макрон воспользовался возможностью сыграть против Мерца. И пусть ему грозят "расплатой", он сделал свою ставку.

Кому хуже?

В западной политической терминологии Макрон сейчас — "хромая утка". Права переизбраться у него нет.

© AP Photo / Aurelien Morissard Голосование на избирательном участке в Париже © AP Photo / Aurelien Morissard Голосование на избирательном участке в Париже

Он подстилает соломку для возможного преемника — чтобы тому не вменяли в вину юридические проблемы из-за активов России. И попутно хоть как-то поддерживает собственный рейтинг: все-таки проявил независимость, не пойдя на поводу у ЕК и Берлина.

Мерц, впрочем, тоже потерял немного. Принципиальную готовность помогать Киеву российскими деньгами продемонстрировал. Раз партнеры отказались, Берлин умывает руки.