Рейтинг@Mail.ru
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.12.2025 (обновлено: 08:09 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064307325.html
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза - РИА Новости, 26.12.2025
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
Раскол в ЕС по украинской теме усугубился. Если раньше Брюссель не ладил лишь с Будапештом и Братиславой, то сейчас кошка пробежала между Берлином и Парижем, до РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:00:00+03:00
2025-12-26T08:09:00+03:00
германия
украина
россия
эммануэль макрон
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016982180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b0e10889feb65fbe577023c85b35e9d.jpg
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016982180_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_78c69140e587c22a6f183c90d7e3e3a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Германия, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия

"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Раскол в ЕС по украинской теме усугубился. Если раньше Брюссель не ладил лишь с Будапештом и Братиславой, то сейчас кошка пробежала между Берлином и Парижем, до этого действовавшим сообща. Руководство Евросоюза это очень беспокоит. О том, что случилось, — в материале РИА Новости.

Внезапная фронда

Одной из главных задач Брюсселя в уходящем году было согласование использования замороженных российских активов для помощи Украине. Радикальную и незаконную с правовой точки зрения инициативу, на что не раз указывала Москва, выдвинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ярая сторонница киевского режима.
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Поначалу ее поддержали: средств у ЕС явно не хватало, а до международных законов Брюсселю давно уже нет дела. Да и план на словах был вроде бы прост, хотя и абсурден — Киеву отдадут деньги Москвы, потом Украина получит репарации от России и погасит долг.
Но к декабрьскому часу X вся конструкция посыпалась. Мало того, что против выступили партнеры ЕС — США и Япония, Великобритания и Канада — и на континенте созрела фронда. К постоянно оппонирующей диктату Брюсселя Венгрии присоединились ранее совершенно лояльная Италия и еще полдесятка стран.
А главный сюрприз ждал на итоговом голосовании.

Ненадежный союзник

Наряду с фон дер Ляйен один из главных застрельщиков идеи направить российские активы Киеву — ее соотечественник, малопопулярный немецкий канцлер Фридрих Мерц. В условиях рекордно низких рейтингов он давно играет ва-банк: запустил усиленную милитаризацию, всячески подавляет оппозицию и проклинает Россию, хотя голоса о необходимости вступить с Москвой в диалог звучат уже по всей Европе.
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
Президент Франции выступал с ним дуэтом, превратившись из "взвешенного" переговорщика (что породило мемы вроде "Макрон позвонил/дозвонился") в ярого милитариста: призывал Киев не уступать ни пяди земли, грозился отправить на Украину европейские войска.
Никто не сомневался, что так будет и в этот раз. Но Париж в итоге не одобрил конфискацию российских денег.
© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
Эмманюэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф и Марко Рубио во время встречи в Париже
В ЕС забили тревогу: виданое ли дело — если Бельгия сразу выражала сомнения, а Италия всегда вела себя ни шатко ни валко, то Франция постоянно проявляла нужную твердость.
"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить, — цитирует издание Financial Times одного из высокопоставленных европейских чиновников. — Но он настолько слаб, что у него не было другого выхода, кроме как уступить Джорджи Мелони (премьер-министр Италии. — Прим. ред.)".
Внезапное противостояние Германии и Франции, отмечают наблюдатели, "высвечивает новую динамику" в отношениях между двумя крупнейшими державами Старого Света.
Но если разобраться, не такая уж это сенсация.
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

Давние противоречия

Между Макроном и Мерцем и прежде возникали сложности.
С одной стороны, не сложилась пресловутая личностная "химия", какая была, например, у экс-канцлера Ангелы Меркель с партнерами. Это ощущается по общему тону встреч на уровне ЕС, публичным заявлениям.
С другой стороны, сыграли роль и персональные амбиции. Непопулярный у немцев Мерц берет напором, резкими антироссийскими высказываниями и общей воинственностью.
Париж из-за этого испытывает вполне обоснованное волнение. Дело не только в актуальных политических раскладах. После Второй мировой войны, в которой Францию причислили к державам-победительницам, в ЕС закрепился негласный порядок. Да, ФРГ — экономический локомотив, но политическое лидерство сохраняют французы и англичане. Когда случился Brexit, у Парижа конкурентов вроде бы не осталось. И вдруг на арену выходит Мерц, чьи амбиции обратно пропорциональны его рейтингам.
© AP Photo / Maryam MajdКанцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
СМИ уже указывали на размолвку Берлина и Парижа в связи с милитаризацией Германии. Дошло до того, что франко-немецкая сделка по истребителям нового поколения повисла в воздухе, поставив под угрозу всю оборону ЕС.
Поэтому неудивительно, что Макрон воспользовался возможностью сыграть против Мерца. И пусть ему грозят "расплатой", он сделал свою ставку.

Кому хуже?

В западной политической терминологии Макрон сейчас — "хромая утка". Права переизбраться у него нет.
© AP Photo / Aurelien MorissardГолосование на избирательном участке в Париже
Голосование на избирательном участке первого тура парламентских выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Голосование на избирательном участке в Париже
Он подстилает соломку для возможного преемника — чтобы тому не вменяли в вину юридические проблемы из-за активов России. И попутно хоть как-то поддерживает собственный рейтинг: все-таки проявил независимость, не пойдя на поводу у ЕК и Берлина.
Мерц, впрочем, тоже потерял немного. Принципиальную готовность помогать Киеву российскими деньгами продемонстрировал. Раз партнеры отказались, Берлин умывает руки.
Кто точно остался у разбитого корыта — так это киевские власти, которым вновь наглядно продемонстрировали, что никакой солидарности в Европе на их счет нет. Участники ЕС блокируются и меняют позиции по принципу "каждый сам за себя", так что даже на условную "партию войны" в виде привычной связки Берлин — Париж рассчитывать не приходится.
 
ГерманияУкраинаРоссияЭммануэль МакронФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала