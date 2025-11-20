Заклятые друзья. Что рассорило главных спонсоров Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Если мнимая "российская угроза" в последние годы вроде бы успешно объединяла самых разных членов ЕС, то теперь пошел обратный процесс. Напряжение усиливается даже между основными партнерами — Германией и Францией. И связано это с парадоксом.

Чего ждать к 2029-му?

Немецкие руководители давно соревнуются в прогнозах о "военном столкновении" с Россией. На днях министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что конфликт разразится максимум через четыре года.

"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029-м, — сообщил он в недавнем интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (хотя год назад обещал войну в 2028-м. — Прим. ред.). — А некоторые и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето".

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр закончил рассуждения дежурной фразой в адрес НАТО: надо наращивать обороноспособность.

Германия после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель взяла четкий курс на милитаризацию. Хотя новый глава правительства Фридрих Мерц по памятным датам и вспоминает на словах об ответственности немцев за развязывание Второй мировой войны, на деле он повышает расходы на оборону, и, конечно, активно помогает украинской армии.

Естественно, это влечет серьезные расходы, да еще на фоне американских требований повысить затраты на оборону в рамках НАТО. Вот Мерц и привлекает Писториуса для того, чтобы под соусом призрачной российской угрозы максимально убедительно продать немцам тезис о затягивании поясов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Впрочем, такая активность не всем по душе. Речь даже не о России, которая многократно, на всех уровнях — вплоть до президента Владимира Путина — заявляла об отсутствии намерений нападать на Европу. Против милитаризации Германии выступают ее союзники.

Париж негодует

О подобной обеспокоенности, в частности, сообщает европейская редакция Politico. По данным источников издания, наибольшую тревогу испытывает Франция, а также ее президент Эммануэль Макрон.

Послевоенная реальность сделала эту страну ведущей военной державой континентальной Европы. Несмотря на примирение французов и немцев, соперничество де-факто никуда не делось. Пусть ФРГ после объединения с ГДР и стала промышленным локомотивом Евросоюза, вопросы обороны по инерции замыкались на Пятой республике. Франция в числе стран-победительниц имеет право вето в Совете Безопасности ООН, поэтому такое распределение функций выглядело логичным.

Определенную роль в изменениях сыграли и межличностные отношения государственных лидеров. Если президент Николя Саркози и его не слишком яркий преемник Франсуа Олланд хорошо ладили с канцлером Меркель, то связку Мерц — Макрон крепкой точно не назовешь.

Поэтому неудивительно, что теперь Германия и вовсе грозит забрать у Франции неофициальную роль военного лидера ЕС.

Европа без нового истребителя

Первые признаки раздора уже вполне очевидны.

Европейские СМИ, пытаясь добыть инсайды в правительственных коридорах, постоянно обсуждают будущее FCAS (Future CombatAir System) — совместного проекта Германии, Франции и Испании.

Согласно плану, предполагалось создать новейшие истребители. Идея программы была сформулирована еще в 2017-м, минимальная стоимость — 100 миллиардов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время военных учений французской армии в военном лагере недалеко от Реймса

Впрочем, и ставки высокие. Задействованная в проекте троица намеревалась не только разработать истребитель шестого поколения, поддерживаемый взаимосвязанными беспилотниками, но и сделать это без привязки к американским технологиям и ресурсам.

Теперь программа под вопросом.

По условной версии, которую транслировало агентство Reuters еще в сентябре, Министерство обороны Германии обвинило французского производителя в блокировании проекта — мол, тот требовал больших полномочий. Проще говоря, будущий истребитель должен быть обозначен как собственность лишь одной страны. ФРГ, конечно, на это не согласна.

Любопытно, что о недовольстве Испании почти не слышно, то есть по факту спор сводится к противостоянию Парижа и Берлина. При этом раскладе вполне очевидно, что французы не хотят отдавать немцам еще больше военной мощи.

Ожидается, что окончательное решение найдут к концу года. Тем не менее обе страны, по всей видимости, думают над сворачиванием или реорганизацией совместного проекта, отмечают зарубежные наблюдатели.

Окно возможностей и риски

Противостояние Берлина и Парижа — очередной жесткий удар по общеевропейскому единству.

Проблема обеих сторон в том, что они не могут похвастаться мощными и харизматичными лидерами. Макрон — "хромая утка", то есть отрабатывает последний возможный для него срок, да и то с ворохом внутренних проблем. Рейтинги Мерца тоже оставляют желать лучшего. Повести весь ЕС за собой никто из них не способен.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев

Зарубежные аналитики уже говорят о том, что основным партнером милитаризованной Германии станет Польша, известная в Европе наиболее яркой антироссийской риторикой. Франция в этой связке едва ли станет на третье место — привычный статус не позволяет. Но и с кем ей блокироваться, пока тоже неясно.

Подобная неразбериха открывает новое окно возможностей для небольших стран ЕС — тех, которые ставят национальные интересы на первое место, а не стремятся угодить Брюсселю.