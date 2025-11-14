Рейтинг@Mail.ru
"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию - РИА Новости, 14.11.2025
08:00 14.11.2025
"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию
"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию - РИА Новости, 14.11.2025
"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию
Европейские чиновники и военные едины: вероятность войны с Россией возрастает с каждым днем. Отличаются лишь сроки. Страны НАТО активно готовятся к конфликту. О РИА Новости, 14.11.2025
в мире
германия
франция
великобритания
бельгия
борис писториус
фридрих мерц
сергей шойгу
германия
франция
великобритания
бельгия
россия
в мире, германия, франция, великобритания, бельгия, борис писториус, фридрих мерц, сергей шойгу, нато, россия
В мире, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Борис Писториус, Фридрих Мерц, Сергей Шойгу, НАТО, Россия

"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Европейские чиновники и военные едины: вероятность войны с Россией возрастает с каждым днем. Отличаются лишь сроки. Страны НАТО активно готовятся к конфликту. О том, какие меры они предпринимают, — в материале РИА Новости.

Различные прогнозы

В феврале 2024-го немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что война с Россией возможна уже через три года. Сейчас генералы бундесвера выдают еще более пессимистичные прогнозы.
"Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, Россия способна нанести ограниченный удар по территории НАТО хоть завтра", — сообщил в интервью Reuters глава оперативного командования Вооруженных сил Германии Александр Зольфранк.
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты бундесвера
По его словам, эти действия могут быть локальными и быстрыми, поскольку Москва пока слишком занята СВО, однако, к примеру, основных боевых танков для ограниченной операции у России вполне достаточно.
Начальник Генерального штаба обороны Франции Фабьен Мандон на днях повторил: армия Пятой республики должна быть готова к конфликту, который, вероятно, начнется в течение трех-четырех лет. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.
"Такую оценку разделяют наши близкие союзники", — добавил он.
Как это согласуется с заверениями западных политиков в слабости России, военные не объясняют.

Растущие бюджеты и амбициозные планы

В июне на саммите НАТО в Гааге согласовали повышение расходов на оборону до пяти процентов ВВП каждой страны к 2035-му. Из них 3,5 процента должны тратиться непосредственно на оборонные цели, а еще 1,5 процента пойдут на статьи, связанные с обороной и безопасностью в таких отраслях, как инфраструктура и промышленность. Однако наиболее крупные и особо ретивые союзники опережают график.
В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц еще в мае заявил, что бундесвер должен стать самой сильной армией Европы.
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon
Денег на это в Берлине не жалеют — по данным Politico, уже до конца 2026-го немецкие власти хотят провести через бундестаг оборонные контракты на 83 миллиарда евро. На показатель в 3,5 процента ВВП планируют выйти к 2029-му. Расходы на военные нужды к этому моменту составят 153 миллиарда евро.
Весь же долгосрочный план бундесвера по закупкам различных видов вооружений — от танков и военных кораблей до беспилотников и РЛС — насчитывает 320 программ и обойдется немецкому бюджету в 377 миллиардов евро.
Примечательно, что лишь десятая часть от этой суммы пойдет на оплату контрактов с американским ВПК: до недавних пор Берлин был основным клиентом Вашингтона в этой сфере. Теперь же немецкие власти намерены сосредоточиться на собственном и общеевропейском рынках.
"Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину, разрабатывают безумные оперативные планы на случай "российского вторжения", — отметил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Аналогичные меры предпринимают во Франции. К 2027-му военный бюджет республики должен составить 64 миллиарда евро.
"Это вдвое превышает бюджет вооруженных сил в 2017 году", — заявлял Эммануэль Макрон. Еще в 2023-м парламент страны одобрил закон о военном планировании до 2030-го, согласно которому Париж должен потратить на ВПК и армию 413 миллиардов евро.
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений
Не оставили без внимания и ядерные силы — Франция продолжает разрабатывать новые АПЛ с баллистическими ракетами. А в конце октября Париж представил ядерную ракету М51.3, которую поставят на четыре подлодки класса Le Triomphant.
Масштабные изменения ждут и Великобританию. Летом правительство Стармера опубликовало Strategic Defence Review. В документе изложены положения, которые определят будущее британской внешней политики и армии на полтора десятилетия вперед. Авторы подчеркивают: страну ждет крупнейшая за 50 лет военная реформа.
В ее основу заложены пять принципов:
  • NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным гарантом европейской безопасности;
  • Переход к готовности к боевым действиям — необходима более сильная "интегрированная" армия, оснащенная должным образом для ведения войны в будущем;
  • Двигатель роста — развитие вооруженных сил — локомотив для экономики;
  • "Инновации за счет украинских уроков" — британцы должны освоить опыт использования дронов и "цифровой" войны;
  • Общенациональный подход — общество должно принимать прямое участие в обеспечении собственной безопасности.
Все это будет сопровождаться ростом расходов — к 2027-му они достигнут 2,5 процента ВВП, а к следующим парламентским выборам, которые должны состояться не позже августа 2029-го, эта сумма достигнет трех процентов ВВП.
При комплектовании и оснащении наземных сил Лондон намерен следовать принципу 20—40—40: на 20 процентов боеспособность обеспечивается за счет привычной военной техники, на 40 — "истощаемой" безэкипажной техникой и еще на 40 процентов — одноразовыми боеприпасами, высокоточными вооружениями и дронами-камикадзе.
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие
Как и французы, британцы озабочены наполнением ядерных арсеналов. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Но и это далеко не все. С 2016-го Лондон обновляет флот носителей оружия массового поражения: на смену АПЛ класса "Вэнгард" придут субмарины "Дредноут". Стоимость четырех подлодок — 30 миллиардов фунтов.

Мобразвертывание

Инвестициями в ВПК и армию европейцы не ограничиваются. Речь идет и о подготовке к потенциальному мобразвертыванию.
Германия планирует увеличить численность войск с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч штыков. А число резервистов почти утроится — с 60 тысяч до 200 тысяч.
При этом в Берлине также изучают возможность возвращения срочной службы. В бундестаге и правительстве спорят на этот счет с лета. Свою лепту в дискуссию внес и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Наиболее справедливым было бы введение обязательной службы для всех, которую одни несли бы в бундесвере, а другие — в социальной сфере", — заявил он в среду.
© AP Photo / Mindaugas KulbisУчения НАТО Iron Wolf в Латвии
Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Учения НАТО Iron Wolf в Латвии. Архивное фото
Уже на следующий день правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) достигли решения по этому вопросу.
Теперь всем немцам по достижении призывного возраста предстоит медосмотр для определения готовности к службе. Бундесвер, в свою очередь, обнародует целевые показатели по набору личного состава. Если добровольцев окажется недостаточно, то нехватку восполнят по жребию.
При этом Берлин даже на европейском фоне выделяется стремлением к милитаризации. Настолько, что это вызывает тревогу у союзников.
"Это нечто среднее между бдительностью и угрозой, — приводит Politico слова одного из французских чиновников. — С ними будет сложно работать, потому что они будут доминировать".
© AP Photo / Mindaugas KulbisБельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Впрочем, Германия не единственная страна на континенте, которая задумалась о возвращении срочной службы. Ее примеру — пусть и более осторожно — последовала Бельгия. Там на прошлой неделе Минобороны направило 149 тысяч писем с призывами пройти срочную службу всем 17-летним гражданам. Но обязательный призыв пока не возвращают.

Единым фронтом

Помимо усилий отдельных стран, подготовка ведется и на уровне НАТО. На саммите альянса в Мадриде в 2022-м было принято решение реформировать силы быстрого реагирования, увеличив численность с 40 тысяч до 300 тысяч человек. А теперь немецкие генералы грозятся переброской на восточный фланг уже 800 тысяч солдат.
Параллельно альянс совместно с Евросоюзом работает над созданием "военного шенгена" — упрощения перевозки оружия и техники через границы.
В дополнение к этому НАТО увеличила численность сил расширенного передового присутствия с четырех до восьми бригад, а в следующем году к ним добавится еще одна — в Финляндии.
Ведущие страны Европы пока в начале пути военных реформ. Но если удастся их провести, то порог конфликта можно будет перешагнуть с опасной легкостью.
В миреГерманияФранцияВеликобританияБельгияБорис ПисториусФридрих МерцСергей ШойгуНАТОРоссия
 
 
