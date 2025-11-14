"Уже завтра". Запад готовится к чудовищному сценарию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. Европейские чиновники и военные едины: вероятность войны с Россией возрастает с каждым днем. Отличаются лишь сроки. Страны НАТО активно готовятся к конфликту. О том, какие меры они предпринимают, — в материале РИА Новости.

Различные прогнозы

В феврале 2024-го немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что война с Россией возможна уже через три года. Сейчас генералы бундесвера выдают еще более пессимистичные прогнозы.

"Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, Россия способна нанести ограниченный удар по территории НАТО хоть завтра", — сообщил в интервью Reuters глава оперативного командования Вооруженных сил Германии Александр Зольфранк.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Солдаты бундесвера

По его словам, эти действия могут быть локальными и быстрыми, поскольку Москва пока слишком занята СВО, однако, к примеру, основных боевых танков для ограниченной операции у России вполне достаточно.

Начальник Генерального штаба обороны Франции Фабьен Мандон на днях повторил: армия Пятой республики должна быть готова к конфликту, который, вероятно, начнется в течение трех-четырех лет. По его словам, об этом свидетельствуют данные разведки.

"Такую оценку разделяют наши близкие союзники", — добавил он.

Как это согласуется с заверениями западных политиков в слабости России, военные не объясняют.

Растущие бюджеты и амбициозные планы

В июне на саммите НАТО в Гааге согласовали повышение расходов на оборону до пяти процентов ВВП каждой страны к 2035-му. Из них 3,5 процента должны тратиться непосредственно на оборонные цели, а еще 1,5 процента пойдут на статьи, связанные с обороной и безопасностью в таких отраслях, как инфраструктура и промышленность. Однако наиболее крупные и особо ретивые союзники опережают график.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц еще в мае заявил, что бундесвер должен стать самой сильной армией Европы.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Немецкие истребители Eurofighter Typhoon

Денег на это в Берлине не жалеют — по данным Politico , уже до конца 2026-го немецкие власти хотят провести через бундестаг оборонные контракты на 83 миллиарда евро. На показатель в 3,5 процента ВВП планируют выйти к 2029-му. Расходы на военные нужды к этому моменту составят 153 миллиарда евро.

Весь же долгосрочный план бундесвера по закупкам различных видов вооружений — от танков и военных кораблей до беспилотников и РЛС — насчитывает 320 программ и обойдется немецкому бюджету в 377 миллиардов евро.

Примечательно, что лишь десятая часть от этой суммы пойдет на оплату контрактов с американским ВПК: до недавних пор Берлин был основным клиентом Вашингтона в этой сфере. Теперь же немецкие власти намерены сосредоточиться на собственном и общеевропейском рынках.

"Немецкие авантюристы от политики вместо того, чтобы бросить все ресурсы на улучшение социально-экономической ситуации в стране, усиленными темпами раздувают военные бюджеты, наращивают поставки вооружений на Украину , разрабатывают безумные оперативные планы на случай "российского вторжения", — отметил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Аналогичные меры предпринимают во Франции. К 2027-му военный бюджет республики должен составить 64 миллиарда евро.

"Это вдвое превышает бюджет вооруженных сил в 2017 году", — заявлял Эммануэль Макрон . Еще в 2023-м парламент страны одобрил закон о военном планировании до 2030-го, согласно которому Париж должен потратить на ВПК и армию 413 миллиардов евро.

© AP Photo / Pavel Golovkin Французский военный во время учений

Не оставили без внимания и ядерные силы — Франция продолжает разрабатывать новые АПЛ с баллистическими ракетами. А в конце октября Париж представил ядерную ракету М51.3, которую поставят на четыре подлодки класса Le Triomphant.

Масштабные изменения ждут и Великобританию . Летом правительство Стармера опубликовало Strategic Defence Review. В документе изложены положения, которые определят будущее британской внешней политики и армии на полтора десятилетия вперед. Авторы подчеркивают: страну ждет крупнейшая за 50 лет военная реформа.

В ее основу заложены пять принципов:

NATO First — Лондон должен занять лидирующие позиции в альянсе, который станет главным гарантом европейской безопасности;

Переход к готовности к боевым действиям — необходима более сильная "интегрированная" армия, оснащенная должным образом для ведения войны в будущем;

Двигатель роста — развитие вооруженных сил — локомотив для экономики;

"Инновации за счет украинских уроков" — британцы должны освоить опыт использования дронов и "цифровой" войны;

Общенациональный подход — общество должно принимать прямое участие в обеспечении собственной безопасности.

Все это будет сопровождаться ростом расходов — к 2027-му они достигнут 2,5 процента ВВП, а к следующим парламентским выборам, которые должны состояться не позже августа 2029-го, эта сумма достигнет трех процентов ВВП.

При комплектовании и оснащении наземных сил Лондон намерен следовать принципу 20—40—40: на 20 процентов боеспособность обеспечивается за счет привычной военной техники, на 40 — "истощаемой" безэкипажной техникой и еще на 40 процентов — одноразовыми боеприпасами, высокоточными вооружениями и дронами-камикадзе.

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden Британские военнослужащие

Как и французы, британцы озабочены наполнением ядерных арсеналов. На модернизацию ракет и боеголовок потратят 15 миллиардов фунтов (более 20 миллиардов долларов). Но и это далеко не все. С 2016-го Лондон обновляет флот носителей оружия массового поражения: на смену АПЛ класса "Вэнгард" придут субмарины "Дредноут". Стоимость четырех подлодок — 30 миллиардов фунтов.

Мобразвертывание

Инвестициями в ВПК и армию европейцы не ограничиваются. Речь идет и о подготовке к потенциальному мобразвертыванию.

Германия планирует увеличить численность войск с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч штыков. А число резервистов почти утроится — с 60 тысяч до 200 тысяч.

При этом в Берлине также изучают возможность возвращения срочной службы. В бундестаге и правительстве спорят на этот счет с лета. Свою лепту в дискуссию внес и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

"Наиболее справедливым было бы введение обязательной службы для всех, которую одни несли бы в бундесвере, а другие — в социальной сфере", — заявил он в среду.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Учения НАТО Iron Wolf в Латвии

Уже на следующий день правящие Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ( ХДС /ХСС) достигли решения по этому вопросу.

Теперь всем немцам по достижении призывного возраста предстоит медосмотр для определения готовности к службе. Бундесвер , в свою очередь, обнародует целевые показатели по набору личного состава. Если добровольцев окажется недостаточно, то нехватку восполнят по жребию.

При этом Берлин даже на европейском фоне выделяется стремлением к милитаризации. Настолько, что это вызывает тревогу у союзников.

"Это нечто среднее между бдительностью и угрозой, — приводит Politico слова одного из французских чиновников. — С ними будет сложно работать, потому что они будут доминировать".

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва

Впрочем, Германия не единственная страна на континенте, которая задумалась о возвращении срочной службы. Ее примеру — пусть и более осторожно — последовала Бельгия . Там на прошлой неделе Минобороны направило 149 тысяч писем с призывами пройти срочную службу всем 17-летним гражданам. Но обязательный призыв пока не возвращают.

Единым фронтом

Помимо усилий отдельных стран, подготовка ведется и на уровне НАТО. На саммите альянса в Мадриде в 2022-м было принято решение реформировать силы быстрого реагирования, увеличив численность с 40 тысяч до 300 тысяч человек. А теперь немецкие генералы грозятся переброской на восточный фланг уже 800 тысяч солдат.

Параллельно альянс совместно с Евросоюзом работает над созданием "военного шенгена" — упрощения перевозки оружия и техники через границы.

В дополнение к этому НАТО увеличила численность сил расширенного передового присутствия с четырех до восьми бригад, а в следующем году к ним добавится еще одна — в Финляндии