В Москве обжаловали начало локального банкротства польского концерна Orlen

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение, которым этот суд ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Жалоба поступила в суд первой инстанции 25 декабря, ранее, 22 декабря, аналогичную жалобу подал "Газпром". Жалобы вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Основания для обжалования пока не сообщаются.
Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
12 сентября, 18:36
Арбитражный суд Москвы 20 ноября по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении российских активов Orlen. В решении суда отмечается, что у концерна Orlen в России есть недвижимое имущество, а именно – квартира, машино-место и еще одно нежилое помещение (часть здания) на улице Вавилова в Москве.
Суд включил задолженность концерна Orlen перед ЗАО "Предприятие Механизация" в размере более 5,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Цай из ассоциации арбитражных управляющих "Сириус".
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
27 ноября, 11:30
Суд 11 декабря привлек Генпрокуратуру РФ к рассмотрению дела о банкротстве "для обеспечения законности и соблюдения баланса публичных и частных интересов", удовлетворив соответствующее заявление ведомства.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает иск "Газпрома" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz, оператора польского участка газопровода "Ямал – Европа", а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young.
Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках и т. д.