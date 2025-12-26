В Москве обжаловали начало локального банкротства польского концерна Orlen

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение, которым этот суд ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Жалоба поступила в суд первой инстанции 25 декабря, ранее, 22 декабря, аналогичную жалобу подал " Газпром ". Жалобы вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд . Основания для обжалования пока не сообщаются.

Арбитражный суд Москвы 20 ноября по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении российских активов Orlen. В решении суда отмечается, что у концерна Orlen в России есть недвижимое имущество, а именно – квартира, машино-место и еще одно нежилое помещение (часть здания) на улице Вавилова в Москве.

Суд включил задолженность концерна Orlen перед ЗАО "Предприятие Механизация" в размере более 5,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Цай из ассоциации арбитражных управляющих "Сириус".

Суд 11 декабря привлек Генпрокуратуру РФ к рассмотрению дела о банкротстве "для обеспечения законности и соблюдения баланса публичных и частных интересов", удовлетворив соответствующее заявление ведомства.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области в настоящее время рассматривает иск "Газпрома" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz, оператора польского участка газопровода "Ямал – Европа", а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young.