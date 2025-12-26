Рейтинг@Mail.ru
В Москве обжаловали начало локального банкротства польского концерна Orlen
17:43 26.12.2025
В Москве обжаловали начало локального банкротства польского концерна Orlen
В Москве обжаловали начало локального банкротства польского концерна Orlen
2025-12-26T17:43:00+03:00
2025-12-26T17:43:00+03:00
россия
санкт-петербург
москва
газпром
девятый арбитражный апелляционный суд
генеральная прокуратура рф
россия
санкт-петербург
москва
россия, санкт-петербург, москва, газпром, девятый арбитражный апелляционный суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Газпром, Девятый арбитражный апелляционный суд, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция ORLEN
Автозаправочная станция ORLEN. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России направила в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на решение, которым этот суд ввел в отношении польского нефтяного концерна Orlen локальное производство по делу о банкротстве – конкурсное производство имущественной массы, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Жалоба поступила в суд первой инстанции 25 декабря, ранее, 22 декабря, аналогичную жалобу подал "Газпром". Жалобы вместе с материалами дела будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Основания для обжалования пока не сообщаются.
Volkswagen - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Суд в Москве ввел процедуру банкротства в отношении имущества Volkswagen
12 сентября, 18:36
Арбитражный суд Москвы 20 ноября по заявлению зарегистрированного в Ямало-Ненецком автономном округе ЗАО "Предприятие Механизация" ввел процедуру банкротства в отношении российских активов Orlen. В решении суда отмечается, что у концерна Orlen в России есть недвижимое имущество, а именно – квартира, машино-место и еще одно нежилое помещение (часть здания) на улице Вавилова в Москве.
Суд включил задолженность концерна Orlen перед ЗАО "Предприятие Механизация" в размере более 5,5 миллиона рублей в реестр требований кредиторов. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Цай из ассоциации арбитражных управляющих "Сириус".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд ввел процедуру банкротства польского концерна Orlen в России
27 ноября, 11:30
Суд 11 декабря привлек Генпрокуратуру РФ к рассмотрению дела о банкротстве "для обеспечения законности и соблюдения баланса публичных и частных интересов", удовлетворив соответствующее заявление ведомства.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время рассматривает иск "Газпрома" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz, оператора польского участка газопровода "Ямал – Европа", а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young.
Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках и т. д.
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Верховный суд отказал OMV в пересмотре неустойки за суды с "Газпромом"
10 декабря, 21:25
 
