В Петербурге сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях - РИА Новости, 26.12.2025
17:12 26.12.2025
В Петербурге сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях
В Петербурге сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях - РИА Новости, 26.12.2025
В Петербурге сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях
Двое сотрудников Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) задержаны по делу о хищениях в вузе, это первый проректор и главный... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, федерация независимых профсоюзов россии, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федерация независимых профсоюзов России, Генеральная прокуратура РФ
В Петербурге сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях

РИА Новости: в Петербурге двух сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Двое сотрудников Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) задержаны по делу о хищениях в вузе, это первый проректор и главный бухгалтер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По делу о хищении бюджетных средств задержаны первый проректор гуманитарного университета профсоюзов Лариса Пасешникова и главный бухгалтер Юлия Шаркевич", - сказал собеседник агентства.
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения
Вчера, 11:31
Эту информацию подтвердил РИА Новости адвокат Балтийской коллегии адвокатов Марк Павлов.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
В четверг в университете прошли обыски по делу о хищении бюджетных субсидий на сумму не менее 26,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщалось ранее, правоохранительные органы полагают, что лица из числа сотрудников и руководителей Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в период с марта 2021 года по февраль 2025 года предоставили заведомо ложные сведения министерству труда и социальной защиты РФ и министерству науки и высшего образования РФ относительно научной ценности научно-исследовательских работ и трудозатратах на эти работы. Таким образом было совершено хищение бюджетных средств сумму не менее 26,9 миллиона рублей.
Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости ФНПР, включая общежитие и учебный корпус СПбГУПплощадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. До этого, 22 сентября, суд в обеспечение иска Генпрокуратуры наложил арест на спорные объекты недвижимости, а 24 сентября, также в обеспечение иска, отстранил от должности ректора вуза Александра Запесоцкого.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Сотрудницу банка на Камчатке подозревают в хищении денег у участников СВО
Вчера, 04:57
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьФедерация независимых профсоюзов РоссииГенеральная прокуратура РФ
 
 
