В Петербурге сотрудников СПбГУП задержали по делу о хищениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Двое сотрудников Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) задержаны по делу о хищениях в вузе, это первый проректор и главный бухгалтер, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.