В Петербурге прошел показ сериала о противостоянии КГБ и ЦРУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. В Президентской библиотеке имени Ельцина в Петербурге состоялся закрытый предпремьерный показ первых двух серий исторического детектива "Ничья в пользу КГБ".
Детектив является экранизацией одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова и был снят кинокомпанией "Триикс Медиа" по заказу телеканала НТВ, передает корреспондент РИА Новости.
© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Триикс Медиа"Съемочная группа сериала "Ничья в пользу КГБ"
Съемочная группа сериала "Ничья в пользу КГБ"
"Сериал "Ничья в пользу КГБ" важен, прежде всего, как разговор о цене мира и личной ответственности. Это история о мужестве и отваге без внешнего пафоса – о людях, которые выполняли свой долг, понимая масштаб последствий каждого решения. Для нас было принципиально показать, что героизм часто проявляется не в громких победах, а в умении удержать баланс, сохранить хладнокровие и поставить общее выше личного. Такой взгляд на историю помогает зрителю иначе осмыслить прошлое и почувствовать связь поколений, напоминая, что безопасность страны и стабильность мира – результат ежедневного, незаметного труда", – отметила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.
Автор повести "Ничья в пользу КГБ" и автор сценария Юрий Грачев добавил, что книга основана на реальных событиях 1986-1987 годов. "История создания такова, что один американский корреспондент описал свое видение тех событий. И хотелось более правдиво все показать", - сказал он.
По словам генерального директора Президентской библиотеки имени Ельцина Юрия Носова, этот предпремьерный показ неслучайно проходит в стенах библиотеки. "По своему профилю библиотека уделяет достаточно большое внимание одному из важнейших стратегических институтов государства - спецслужбам. У нас много проектов, связанных с этой тематикой: презентация книг выдающихся ветеранов внешней разведки, и видеолекторий, посвященный истории отечественных спецслужб", - зачитал слова Носова директор департамента просветительской работы Президентской библиотеки Игорь Солонько.
В мероприятии приняли участие около 300 человек. В их числе участники "Юнармии" и Движения Первых Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодёжнойполитике Ленинградской области, Общественной организации ветеранов госбезопасности "Клуб "Дом 4".
"Ничья в пользу КГБ" – исторический детектив о тайной войне КГБ и ЦРУ в 1986 году, накануне саммита СССР и США в Рейкьявике. Попытка сорвать переговоры о разоружении приводит спецслужбы к опасной гонке за секретными документами, случайно попавшими в руки московских преступников. На кону – не только судьбы героев, но и ход мировой истории. Продюсерами сериала "Ничья в пользу КГБ" выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Тимур Вайнштейн и Вадим Островский. Режиссёром-постановщиком стал Михаил Вассербаум. Авторами сценария стали Мария Ошмянская, Александр Иванов, Юрий Грачев. Главные роли исполнили Денис Нурулин, Даниил Степанов, Герман Чернов и другие актёры.