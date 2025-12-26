В Петербурге прошел показ сериала о противостоянии КГБ и ЦРУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. В Президентской библиотеке имени Ельцина в Петербурге состоялся закрытый предпремьерный показ первых двух серий исторического детектива "Ничья в пользу КГБ".

Детектив является экранизацией одноименной книги Юрия Грачева и Андрея Правова и был снят кинокомпанией "Триикс Медиа" по заказу телеканала НТВ, передает корреспондент РИА Новости.

© Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Триикс Медиа" Съемочная группа сериала "Ничья в пользу КГБ" © Предоставлено пресс-службой кинокомпании "Триикс Медиа" Съемочная группа сериала "Ничья в пользу КГБ"

"Сериал "Ничья в пользу КГБ" важен, прежде всего, как разговор о цене мира и личной ответственности. Это история о мужестве и отваге без внешнего пафоса – о людях, которые выполняли свой долг, понимая масштаб последствий каждого решения. Для нас было принципиально показать, что героизм часто проявляется не в громких победах, а в умении удержать баланс, сохранить хладнокровие и поставить общее выше личного. Такой взгляд на историю помогает зрителю иначе осмыслить прошлое и почувствовать связь поколений, напоминая, что безопасность страны и стабильность мира – результат ежедневного, незаметного труда", – отметила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

Автор повести "Ничья в пользу КГБ" и автор сценария Юрий Грачев добавил, что книга основана на реальных событиях 1986-1987 годов. "История создания такова, что один американский корреспондент описал свое видение тех событий. И хотелось более правдиво все показать", - сказал он.

По словам генерального директора Президентской библиотеки имени Ельцина Юрия Носова, этот предпремьерный показ неслучайно проходит в стенах библиотеки. "По своему профилю библиотека уделяет достаточно большое внимание одному из важнейших стратегических институтов государства - спецслужбам. У нас много проектов, связанных с этой тематикой: презентация книг выдающихся ветеранов внешней разведки, и видеолекторий, посвященный истории отечественных спецслужб", - зачитал слова Носова директор департамента просветительской работы Президентской библиотеки Игорь Солонько.

В мероприятии приняли участие около 300 человек. В их числе участники " Юнармии " и Движения Первых Санкт-Петербурга Ленинградской области . Мероприятие организовано при поддержке Комитета по молодёжнойполитике Ленинградской области, Общественной организации ветеранов госбезопасности "Клуб "Дом 4".