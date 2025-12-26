Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге и Ленинградской области подорожает патент для мигрантов
26.12.2025
В Петербурге и Ленинградской области подорожает патент для мигрантов
В Петербурге и Ленинградской области подорожает патент для мигрантов - РИА Новости, 26.12.2025
В Петербурге и Ленинградской области подорожает патент для мигрантов
Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА... РИА Новости, 26.12.2025
В Петербурге и Ленинградской области подорожает патент для мигрантов

РИА Новости: в Петербурге и Ленобласти подорожает патент для мигрантов

Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Единая стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1 января 2026 года составит 8 тысяч рублей в месяц, сообщили РИА Новости в комитете по труду и занятости населения Петербурга.
"С 1 января 2026 года для Санкт-Петербурга и Ленинградской области устанавливается единая стоимость патента – 8 000 рублей в месяц", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Как пояснили в комитете по труду и занятости, согласно статье 227.1 Налогового кодекса РФ, фиксированный ежемесячный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в России на основании патентов, установлен в размере 1,2 тысячи рублей в месяц.
Этот показатель индексируется на коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливается Минэкономразвития РФ, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, который устанавливается законами соответствующих регионов.
В настоящее время стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 6 тысяч рублей в месяц.
