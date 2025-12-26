Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила для экс-лидера десять лет тюрьмы - РИА Новости, 26.12.2025
07:11 26.12.2025
СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила для экс-лидера десять лет тюрьмы
Прокуратура Республики Корея в рамках одного из уголовных дел в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля запросила наказание в виде 10 лет лишения свободы, при... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
сеул
юн сок ель
сеул
в мире, сеул, юн сок ель
В мире, Сеул, Юн Сок Ель
СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила для экс-лидера десять лет тюрьмы

© AP Photo / Chung Sung-Jun Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Юн Сок Ёль. Архивное фото
СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Республики Корея в рамках одного из уголовных дел в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля запросила наказание в виде 10 лет лишения свободы, при этом речь идёт не о главном обвинении, а лишь об одном из них, передает агентство Ренхап.
Как уточняет агентство, команда специальных адвокатов во главе с Чо Ын Соком заявила соответствующее требование в ходе заключительного заседания по делу в Центральном окружном суде Сеула. Запрос касается обвинений в препятствовании правосудию и ряде связанных с этим действий, которые, по версии обвинения, были совершены в контексте попытки введения Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2024 года.
Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ: экс-президент Южной Кореи не признал обвинения в отправке БПЛА в КНДР
23 декабря, 18:46
В центре данного процесса — утверждения о том, что экс-президент препятствовал задержанию следователями в январе, нарушил права девяти членов кабинета министров, не приглашённых на заседание для рассмотрения плана введения военного положения, а также снова составил и уничтожил пересмотренную прокламацию уже после отмены положения.
При этом Юн Сок Ёль является фигурантом ещё трёх судебных разбирательств, связанных с попыткой введения военного положения, включая основное обвинение — в руководстве мятежом.
Несмотря на это, суд принял решение вынести вердикт по этому обвинению в первоочередном порядке.
"Судебный процесс по делу о препятствовании правосудию завершится первым, и ранее суд заявил, что, скорее всего, вынесет вердикт 16 января, за два дня до истечения срока ареста Юн Сок Ёля", - пишет агентство.
Срок ареста экс-президента заканчивается 18 января 2026 года, ранее в суде прошло рассмотрение продления ареста, но итоговое решение, как ожидается, будет вынесено 30 декабря.
Адвокаты Юн Сок Ёля настаивали на том, что вынесение приговора по обвинению в препятствовании правосудию должно последовать после завершения разбирательства по основному делу о мятеже, однако судья отклонил данное ходатайство. Ожидается, что слушания по делу о мятеже завершатся не ранее начала января 2026 года, а вердикт по нему может быть оглашён в феврале.
Ранее сообщалось, что по предположениям южнокорейских СМИ, за основные обвинения против экс-президента прокуратура может потребовать вплоть до пожизненного обвинения.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Эксперт рассказал о расследовании в отношении чиновников в Южной Корее
21 ноября, 16:52
 
В мире Сеул Юн Сок Ель
 
 
