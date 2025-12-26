СМИ: прокуратура Южной Кореи запросила для экс-лидера десять лет тюрьмы

СЕУЛ, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Республики Корея в рамках одного из уголовных дел в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля запросила наказание в виде 10 лет лишения свободы, при этом речь идёт не о главном обвинении, а лишь об одном из них, передает агентство Прокуратура Республики Корея в рамках одного из уголовных дел в отношении бывшего президента Юн Сок Ёля запросила наказание в виде 10 лет лишения свободы, при этом речь идёт не о главном обвинении, а лишь об одном из них, передает агентство Ренхап

Как уточняет агентство, команда специальных адвокатов во главе с Чо Ын Соком заявила соответствующее требование в ходе заключительного заседания по делу в Центральном окружном суде Сеула. Запрос касается обвинений в препятствовании правосудию и ряде связанных с этим действий, которые, по версии обвинения, были совершены в контексте попытки введения Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2024 года.

В центре данного процесса — утверждения о том, что экс-президент препятствовал задержанию следователями в январе, нарушил права девяти членов кабинета министров, не приглашённых на заседание для рассмотрения плана введения военного положения, а также снова составил и уничтожил пересмотренную прокламацию уже после отмены положения.

При этом Юн Сок Ёль является фигурантом ещё трёх судебных разбирательств, связанных с попыткой введения военного положения, включая основное обвинение — в руководстве мятежом.

Несмотря на это, суд принял решение вынести вердикт по этому обвинению в первоочередном порядке.

"Судебный процесс по делу о препятствовании правосудию завершится первым, и ранее суд заявил, что, скорее всего, вынесет вердикт 16 января, за два дня до истечения срока ареста Юн Сок Ёля", - пишет агентство.

Срок ареста экс-президента заканчивается 18 января 2026 года, ранее в суде прошло рассмотрение продления ареста, но итоговое решение, как ожидается, будет вынесено 30 декабря.

Адвокаты Юн Сок Ёля настаивали на том, что вынесение приговора по обвинению в препятствовании правосудию должно последовать после завершения разбирательства по основному делу о мятеже, однако судья отклонил данное ходатайство. Ожидается, что слушания по делу о мятеже завершатся не ранее начала января 2026 года, а вердикт по нему может быть оглашён в феврале.