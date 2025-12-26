Рейтинг@Mail.ru
Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/kndr-2064895696.html
Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт
Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт - РИА Новости, 26.12.2025
Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт
Двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могли бы состоятся в 2026 году, но такая вероятность под вопросом,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:53:00+03:00
2025-12-26T14:53:00+03:00
в мире
кндр
россия
китай
дональд трамп
ким чен ын
константин асмолов
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152255/90/1522559019_0:7:3575:2018_1920x0_80_0_0_9db61737da8b1f98f3a9aed3bc7506c2.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997970.html
https://ria.ru/20251203/prezident-2059400775.html
https://ria.ru/20251223/aziya-2063645384.html
кндр
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152255/90/1522559019_438:0:3137:2024_1920x0_80_0_0_79ada442d428e0a4eab1002ee190cd8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр, россия, китай, дональд трамп, ким чен ын, константин асмолов, российская академия наук
В мире, КНДР, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Константин Асмолов, Российская академия наук
Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт

РИА Новости: Асмолов считает, что Трампу нечего предложить Ким Чен Ыну

© AP Photo / Evan VucciКим Чен Ын и Дональд Трамп
Ким Чен Ын и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могли бы состоятся в 2026 году, но такая вероятность под вопросом, поскольку американскому лидеру на них нечего будет предложить Ким Чен Ыну, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов.
Ранее в начале декабря Национальный исследовательский институт дипломатии при южнокорейском МИД выдвинул предположение, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в следующем году. Агентство Рёнхап также отмечало, что саммит США-КНДР мог бы состояться в ходе ожидающегося в апреле 2026 года визита американского президента в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Сам Трамп в конце октября на переговорах с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявлял, что у него отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Границы США по безопасности уступают только КНДР, заявил Трамп
10 декабря, 04:53
"Она (встреча - ред.) теоретически возможна, но вопрос в том, какой в ней смысл. Встреча должна чем-то закончится, а дальше возникает вопрос, а что именно Трамп может предложить Ким Чен Ыну? Мелкие вещи, как с точки зрения "пряника", так и с точки зрения "кнута", уже не работают.... А какие-то серьезные подвижки Трампу не даст осуществить американское общественное мнение", - сказал Асмолов, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах проведения саммита США-КНДР в 2026 году.
Эксперт подчеркнул, что КНДР - полноценная ядерная держава, которую поддерживают Китай и Россия, поэтому "ни силовое, ни санкционное давление на нее уже не работает". По словам Асмолова, все, что мог бы предложить КНДР Трамп, уже предлагает российская сторона.
В связи с этим, эксперт заключил, что даже если встреча состоится, скорее всего, она не принесет практического результата.
Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Президент Южной Кореи назвал США единственным гарантом безопасности КНДР
3 декабря, 04:57
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 5 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. В документе содержатся 23 статьи, предусматривающие расширение сотрудничества в различных стратегических сферах. Помимо вопросов взаимной военной помощи, они охватывают торговлю, экономику, инвестиции, науку и технологии, в том числе сферы космоса и мирного атома.
Президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной новогодней телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну отметил, что двум сторонам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Китай нанес Японии болезненный удар в мягкое место
23 декабря, 08:00
 
В миреКНДРРоссияКитайДональд ТрампКим Чен ЫнКонстантин АсмоловРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала