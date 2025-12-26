Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могли бы состоятся в 2026 году, но такая вероятность под вопросом, поскольку американскому лидеру на них нечего будет предложить Ким Чен Ыну, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов.

"Она (встреча - ред.) теоретически возможна, но вопрос в том, какой в ней смысл. Встреча должна чем-то закончится, а дальше возникает вопрос, а что именно Трамп может предложить Ким Чен Ыну? Мелкие вещи, как с точки зрения "пряника", так и с точки зрения "кнута", уже не работают.... А какие-то серьезные подвижки Трампу не даст осуществить американское общественное мнение", - сказал Асмолов , отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах проведения саммита США-КНДР в 2026 году.

Эксперт подчеркнул, что КНДР - полноценная ядерная держава, которую поддерживают Китай и Россия , поэтому "ни силовое, ни санкционное давление на нее уже не работает". По словам Асмолова, все, что мог бы предложить КНДР Трамп, уже предлагает российская сторона.

В связи с этим, эксперт заключил, что даже если встреча состоится, скорее всего, она не принесет практического результата.

Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина Пхеньян . Соглашение вступило в силу 5 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. В документе содержатся 23 статьи, предусматривающие расширение сотрудничества в различных стратегических сферах. Помимо вопросов взаимной военной помощи, они охватывают торговлю, экономику, инвестиции, науку и технологии, в том числе сферы космоса и мирного атома.