Саммит США-КНДР возможен в 2026 году, считает эксперт

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном могли бы состоятся в 2026 году, но такая вероятность под вопросом, поскольку американскому лидеру на них нечего будет предложить Ким Чен Ыну, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов.
Ранее в начале декабря Национальный исследовательский институт дипломатии при южнокорейском МИД выдвинул предположение, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в следующем году. Агентство Рёнхап также отмечало, что саммит США-КНДР мог бы состояться в ходе ожидающегося в апреле 2026 года визита американского президента в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. Сам Трамп в конце октября на переговорах с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в южнокорейском Кёнчжу заявлял, что у него отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие", и два лидера "очень хорошо ладят".
"Она (встреча - ред.) теоретически возможна, но вопрос в том, какой в ней смысл. Встреча должна чем-то закончится, а дальше возникает вопрос, а что именно Трамп может предложить Ким Чен Ыну? Мелкие вещи, как с точки зрения "пряника", так и с точки зрения "кнута", уже не работают.... А какие-то серьезные подвижки Трампу не даст осуществить американское общественное мнение", - сказал Асмолов, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах проведения саммита США-КНДР в 2026 году.
Эксперт подчеркнул, что КНДР - полноценная ядерная держава, которую поддерживают Китай и Россия, поэтому "ни силовое, ни санкционное давление на нее уже не работает". По словам Асмолова, все, что мог бы предложить КНДР Трамп, уже предлагает российская сторона.
В связи с этим, эксперт заключил, что даже если встреча состоится, скорее всего, она не принесет практического результата.
Лидеры России и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 5 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. В документе содержатся 23 статьи, предусматривающие расширение сотрудничества в различных стратегических сферах. Помимо вопросов взаимной военной помощи, они охватывают торговлю, экономику, инвестиции, науку и технологии, в том числе сферы космоса и мирного атома.
Президент РФ Владимир Путин в своей поздравительной новогодней телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну отметил, что двум сторонам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
