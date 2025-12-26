Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
11:07 26.12.2025
Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос
Большинство (79%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, 78% населения доверяют президенту России, следует из опроса
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
россия
Новости
политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство (79%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, 78% населения доверяют президенту России, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".
Как считают 79% респондентов, Путин скорее хорошо работает на посту главы государства, 9% выразили противоположное мнение. Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, не доверяют президенту 12% опрошенных, следует из результатов опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (52%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 28% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за "Новых людей" и за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-22 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Путин стал человеком года по версии россиян, показал опрос
23 декабря, 15:24
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
