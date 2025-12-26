Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Большинство (79%) россиян положительно оценивают работу Владимира Путина на посту главы государства, 78% населения доверяют президенту России, следует из опроса Фонда "Общественное мнение".
Более половины (52%) граждан России считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 28% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства РФ Михаила Мишустина положительно оценивают 57% граждан, 14% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (41%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за "Новых людей" и за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-22 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
