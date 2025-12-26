Большинство россиян положительно оценивают работу Путина, показал опрос

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-22 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.