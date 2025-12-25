Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана на границе Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 25.12.2025 (обновлено: 13:02 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/vsu-2064559803.html
ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана на границе Белгородской области
ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана на границе Белгородской области - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана на границе Белгородской области
Атака украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана произошла на границе Белгородской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:28:00+03:00
2025-12-25T13:02:00+03:00
республика дагестан
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
https://ria.ru/20251225/svo-2064556216.html
республика дагестан
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, белгородская область
Республика Дагестан, Белгородская область
ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана на границе Белгородской области

РИА Новости: ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана около Белгородской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана произошла на границе Белгородской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы администрации Хунзахского района республики Камиль Гусейнов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА по гуманитарному конвою из Дагестана на приграничных территориях погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона", еще один человек ранен.
"Атака беспилотников на гуманитарный конвой произошла на границе Белгородской области 22 декабря вечером, после 18.00. Точное место не знают", — сказал Гусейнов.
По его словам, погибший представитель общественной организации "Самооборона" по имени Мурад и раненый общественник Шамиль - жители Хунзахского района.
Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать их семьям необходимую помощь.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
ВС России пресекли попытку прорыва подразделений ВСУ в районе Гришино
Вчера, 12:18
 
Республика ДагестанБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала