ВСУ атаковали гумконвой из Дагестана на границе Белгородской области

МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Атака украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана произошла на границе Белгородской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы администрации Хунзахского района республики Камиль Гусейнов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА по гуманитарному конвою из Дагестана на приграничных территориях погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона", еще один человек ранен.
"Атака беспилотников на гуманитарный конвой произошла на границе Белгородской области 22 декабря вечером, после 18.00. Точное место не знают", — сказал Гусейнов.
По его словам, погибший представитель общественной организации "Самооборона" по имени Мурад и раненый общественник Шамиль - жители Хунзахского района.
Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил оказать их семьям необходимую помощь.