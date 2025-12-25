В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL

"Проведена работа с бортовыми самописцами: извлечены, идентифицированы и расшифрованы параметры полета из регистратора полетных данных (FDR) и выполнена расшифровка бортового речевого самописца (CVR)", - говорится в документе.

Отмечается, что получить данные кассеты компьютера техобслуживания разбившегося самолета не удалось из-за термического воздействия. При этом было проведено исследование кассет Глобальной системы позиционирования, данная работа завершена, проводится их анализ.