Рейтинг@Mail.ru
Меликов рассказал о важности Года единства народов России для Дагестана - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064732767.html
Меликов рассказал о важности Года единства народов России для Дагестана
Меликов рассказал о важности Года единства народов России для Дагестана - РИА Новости, 25.12.2025
Меликов рассказал о важности Года единства народов России для Дагестана
Год единства народов России имеет особое значение для Дагестана, где проживают десятки народов и межнациональный мир особенно важен, заявил глава республики... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T21:45:00+03:00
2025-12-25T21:45:00+03:00
россия
республика дагестан
сергей меликов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754615723_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_6ed0c9fe8b62fbb4cadf8180ce554870.jpg
https://ria.ru/20251223/dagestan-2064129215.html
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754615723_12:0:1149:853_1920x0_80_0_0_c9dd764cce081ccc4d2c317df8c38401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан, сергей меликов, владимир путин, общество
Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Владимир Путин, Общество
Меликов рассказал о важности Года единства народов России для Дагестана

Меликов: Год единства народов России имеет особое значение для Дагестана

© Фото : Администрация Главы РДСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Администрация Главы РД
Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Год единства народов России имеет особое значение для Дагестана, где проживают десятки народов и межнациональный мир особенно важен, заявил глава республики Сергей Меликов.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин провёл последнее в этом году заседание Госсовета. В самом начале глава государства сообщил о подписании указа об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Это решение имеет особое значение для Дагестана, где проживают десятки народов и межнациональный мир особенно важен", — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность в том, что 2026 год станет временем консолидации.
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Абдулмуслимов: Дагестан – уникальный регион на карте России
23 декабря, 16:30
 
РоссияРеспублика ДагестанСергей МеликовВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала