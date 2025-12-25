https://ria.ru/20251225/rossiya-2064732767.html
Меликов рассказал о важности Года единства народов России для Дагестана
Год единства народов России имеет особое значение для Дагестана, где проживают десятки народов и межнациональный мир особенно важен, заявил глава республики... РИА Новости, 25.12.2025
