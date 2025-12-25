Рейтинг@Mail.ru
18:10 25.12.2025
В профсоюзный вуз в Петербурге пришли с обысками
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
федерация независимых профсоюзов россии
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
ленинградская область
россия
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия, федерация независимых профсоюзов россии, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Федерация независимых профсоюзов России, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Обыски по делу о хищении бюджетных субсидий на сумму не менее 26,9 миллиона рублей проходят в четверг в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Одна из фигуранток по делу о хищении бюджетных средств, выделенных Минпромторгом России на компенсацию части затрат при реализации проекта, в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Суд заключил под стражу фигурантов дела о хищении средств Минпромторга
6 марта, 21:41
"Неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в период с марта 2021 года по февраль 2025 года... предоставили заведомо ложные... сведения министерству труда и социальной защиты РФ и министерству науки и высшего образования РФ относительно... научной ценности научно-исследовательских работ и трудозатратах на эти работы... Путем перечисления средств на подконтрольные банковские счета (они – ред.) совершили хищение денежных средств, принадлежащих этим ведомствам, на сумму не менее 26,9 миллиона рублей", – рассказал собеседник агентства.
Как уточнил один из сотрудников университета профсоюзов на условиях анонимности, следственные действия проходят с раннего утра как дома у ряда работников СПбГУП, так и непосредственно в вузе. По его словам, изымаются документы из бухгалтерии, а также компьютерная техника.
"По моей информации, задержаны порядка 30 сотрудников, в том числе и из преподавательского состава", – сказал собеседник РИА Новости.
Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает. Администрация вуза в настоящее время не ответила на запрос РИА Новости с просьбой подтвердить проведение обысков и обозначить их возможную причину.
Десятого октября арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возврате государству нескольких объектов недвижимости ФНПР, включая общежитие и учебный корпус СПбГУП площадью 46,4 тысячи квадратных метров, сообщалось в картотеке арбитражных дел. До этого, 22 сентября, суд в обеспечение иска Генпрокуратуры наложил арест на спорные объекты недвижимости, а 24 сентября, также в обеспечение иска, отстранил от должности ректора вуза Александра Запесоцкого.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Замглавврача питерской больницы подозревают в афере с медоборудованием
6 октября, 21:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииГенеральная прокуратура РФ
 
 
