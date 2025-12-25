В профсоюзный вуз в Петербурге пришли с обысками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Обыски по делу о хищении бюджетных субсидий на сумму не менее 26,9 миллиона рублей проходят в четверг в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП), сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, согласно его странице в соцсети "ВКонтакте", образован в октябре 1926 года как Ленинградская высшая школа профсоюзного движения. Вуз является негосударственным и имеет статус университета с мая 1992 года. Учредителем СПбГУП выступает Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Неустановленные лица из числа сотрудников и руководителей Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в период с марта 2021 года по февраль 2025 года... предоставили заведомо ложные... сведения министерству труда и социальной защиты РФ и министерству науки и высшего образования РФ относительно... научной ценности научно-исследовательских работ и трудозатратах на эти работы... Путем перечисления средств на подконтрольные банковские счета (они – ред.) совершили хищение денежных средств, принадлежащих этим ведомствам, на сумму не менее 26,9 миллиона рублей", – рассказал собеседник агентства.

Как уточнил один из сотрудников университета профсоюзов на условиях анонимности, следственные действия проходят с раннего утра как дома у ряда работников СПбГУП, так и непосредственно в вузе. По его словам, изымаются документы из бухгалтерии, а также компьютерная техника.

"По моей информации, задержаны порядка 30 сотрудников, в том числе и из преподавательского состава", – сказал собеседник РИА Новости.

Официальным подтверждением этих сведений агентство пока не располагает. Администрация вуза в настоящее время не ответила на запрос РИА Новости с просьбой подтвердить проведение обысков и обозначить их возможную причину.