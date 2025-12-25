Рейтинг@Mail.ru
Плющенко назвал главное открытие чемпионата России
Фигурное катание
 
11:23 25.12.2025
Плющенко назвал главное открытие чемпионата России
Плющенко назвал главное открытие чемпионата России
Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко в интервью РИА Новости назвал Камиллу Нелюбову открытием чемпионата России по фигурному катанию. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
спорт, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко
Плющенко назвал главное открытие чемпионата России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко в интервью РИА Новости назвал Камиллу Нелюбову открытием чемпионата России по фигурному катанию.
Нелюбова заняла на состоявшемся в Санкт-Петербурге на прошлой неделе чемпионате России седьмое место. Фигуристка исполнила аксель в три с половиной оборота в обеих программах.
«
"Мне очень понравилась Камилла Нелюбова, - сказал Плющенко в ответ на просьбу назвать открытие чемпионата России. - Шикарный тройной аксель, уверенные остальные тройные прыжки. А главное - как стабильно девочка стала кататься! Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку. Камилла тренировалась в нашей академии, начала у нас учить тройной аксель и четверной лутц. С удовольствием сотрудничали бы и дальше, но ей сложно было тренироваться в Подмосковье, и родители отдали ее в Москве олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой".
Фигурное катание
 
