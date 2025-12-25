Плющенко назвал главное открытие чемпионата России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко в интервью РИА Новости назвал Камиллу Нелюбову открытием чемпионата России по фигурному катанию.
Нелюбова заняла на состоявшемся в Санкт-Петербурге на прошлой неделе чемпионате России седьмое место. Фигуристка исполнила аксель в три с половиной оборота в обеих программах.
«
"Мне очень понравилась Камилла Нелюбова, - сказал Плющенко в ответ на просьбу назвать открытие чемпионата России. - Шикарный тройной аксель, уверенные остальные тройные прыжки. А главное - как стабильно девочка стала кататься! Рад, что внес определенную лепту в ее подготовку. Камилла тренировалась в нашей академии, начала у нас учить тройной аксель и четверной лутц. С удовольствием сотрудничали бы и дальше, но ей сложно было тренироваться в Подмосковье, и родители отдали ее в Москве олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой".
