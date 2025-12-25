Информации о дате и месте встречи в формате "3+3" пока нет, заявил МИД

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Информации о дате и месте проведения министерского заседания в формате "3+3" (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) пока нет, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В соответствии с договоренностью, на последнем министерском заседании платформы регионального сотрудничества "3+3" в Стамбуле в октябре 2024 года следующие две встречи глав внешнеполитических ведомств этого формата должны быть организованы в Армении или Азербайджане. Пока официальной информации об очередности и месте проведения заседания от партнеров не поступало. Надеемся, что скоро им удастся решить этот вопрос и, наверное, они поделятся информацией со СМИ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Запустить шестисторонний формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года азербайджанский и турецкий президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.
Восьмого августа этого года по итогам встречи Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне стороны приняли декларацию о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянские власти также согласились сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Россия всегда настаивала, что проблемы мира и безопасности в Закавказье должны решаться в формате "3+3", то есть региональными игроками.