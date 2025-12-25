Информации о дате и месте встречи в формате "3+3" пока нет, заявил МИД

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Информации о дате и месте проведения министерского заседания в формате "3+3" (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) пока нет, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.