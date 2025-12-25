Казахстан заявил, что проведет объективное расследование катастрофы в Актау

АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Выводы расследования авиакатастрофы самолета AZAL в Актау будут объективными, основанными на фактах, говорится в промежуточном отчете министерства транспорта Казахстана.

"Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции, и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах", - говорится в документе.