Астана продолжает установление причин катастрофы в Актау

АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Казахстан продолжает работу по установлению причин катастрофы самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау, говорится в промежуточном отчёте по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL под Актау, опубликованном минтрансом Казахстана.

"Комиссия по расследованию указанного происшествия, назначенная приказом исполняющего обязанности министра транспорта РК от 26.12.2024 г. №433, продолжает работу по установлению причин и способствующих факторов авиационного происшествия", - говорится в сообщении.