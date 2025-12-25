Рейтинг@Mail.ru
16:41 25.12.2025 (обновлено: 16:52 25.12.2025)
Астана продолжает установление причин катастрофы в Актау
актау, астана, казахстан
Актау, Астана, Казахстан
Астана продолжает установление причин катастрофы в Актау

Казахстан продолжает работу по установлению причин катастрофы самолета Azal

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Казахстан продолжает работу по установлению причин катастрофы самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау, говорится в промежуточном отчёте по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании AZAL под Актау, опубликованном минтрансом Казахстана.
"Комиссия по расследованию указанного происшествия, назначенная приказом исполняющего обязанности министра транспорта РК от 26.12.2024 г. №433, продолжает работу по установлению причин и способствующих факторов авиационного происшествия", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Как заявил 9 октября на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.
Актау Астана Казахстан
 
 
