В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, проект В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, проект размещен в думской электронной базе.

"Целью проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации" является предоставление права работнику на выбор кредитной организации в момент заключения трудового договора для последующего осуществления начисления заработной платы", - сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта отмечают, что отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней.