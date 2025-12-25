Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк - РИА Новости, 25.12.2025
11:43 25.12.2025
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк - РИА Новости, 25.12.2025
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк
В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, РИА Новости, 25.12.2025
общество
николай коломейцев
алексей куринный
госдума рф
кпрф
общество, николай коломейцев, алексей куринный, госдума рф, кпрф
Общество, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк

В ГД внесли законопроект о праве работника на выбор зарплатного банка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, проект размещен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный.
"Целью проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации" является предоставление права работнику на выбор кредитной организации в момент заключения трудового договора для последующего осуществления начисления заработной платы", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней.
"В случае принятия данного проекта федерального закона будет установлен четкий законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определённой кредитной организации, выгодной работодателю", - подчеркивается в документе.
Общество Николай Коломейцев Алексей Куринный Госдума РФ КПРФ
 
 
