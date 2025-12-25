https://ria.ru/20251225/gosduma-2064548479.html
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк
В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, проект размещен
в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили депутаты Госдумы
от КПРФ Николай Коломейцев
и Алексей Куринный
.
"Целью проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации" является предоставление права работнику на выбор кредитной организации в момент заключения трудового договора для последующего осуществления начисления заработной платы", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней.
"В случае принятия данного проекта федерального закона будет установлен четкий законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определённой кредитной организации, выгодной работодателю", - подчеркивается в документе.