В ГД просят остановить онлайн-продажу товаров с возрастными ограничениями

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили приостановить эксперимент по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, с использованием биометрических данных.

В обращении указывается, что в ходе заседания межфракционного "круглого стола" комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства от представителей Минцифры и Центра биометрических технологий участникам "круглого стола" стало известно о реализации "пилотного проекта" по дистанционной продаже товаров с возрастными ограничениями, в том числе энергетиков, при обязательном подтверждении возраста покупателя через государственную информационную систему единую биометрическую систему.

"Считаем, что даже в случае наличия всех…документов и соответствия их прохождения нормативным правилам рассмотрения и утверждения, данный эксперимент должен быть прекращён решением Правительства РФ на основании п.2.2.а ст.17 № 523-Ф3", - сказано в документе.