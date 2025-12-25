Рейтинг@Mail.ru
Для главной елки Петербурга установили дополнительную страховочную систему - РИА Новости, 25.12.2025
23:32 25.12.2025
Для главной елки Петербурга установили дополнительную страховочную систему
© РИА Новости / Артем Пряхин
Главная елка в Санкт-Петербурге
Главная елка в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Главная елка в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Дополнительную страховочную систему установили для ели на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"Из-за сильного ветра установили дополнительную страховочную систему для главной городской ели на Дворцовой площади. Специальные тросы длиной около 100 метров, закрепленные к грузовому автомобилю, не дают макушке дерева сильно раскачиваться", - написал он в своем Telegram-канале.
Вице-губернатор отметил, что от падения ель удерживает 34-тонный фундамент и стационарные крепления, установленные в самом начале монтажа.
Ранее сообщалось, что ель высотой около 30 метров привезли в Петербург из Копорского лесничества Ленинградской области. Елка на Дворцовой площади вновь украшена в ретро-стиле. В ее оформлении использованы традиционные для 1950-60-х годов флажки, серпантин, ретро-лампочки, елочные игрушки в форме шаров, домиков, снеговиков, конфет, щелкунчиков. На макушке установлена пятиконечная звезда. Новогодние огни зажгли на главной елке Петербурга 20 декабря.
Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.
