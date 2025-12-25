Для главной елки Петербурга установили дополнительную страховочную систему

"Из-за сильного ветра установили дополнительную страховочную систему для главной городской ели на Дворцовой площади. Специальные тросы длиной около 100 метров, закрепленные к грузовому автомобилю, не дают макушке дерева сильно раскачиваться", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор отметил, что от падения ель удерживает 34-тонный фундамент и стационарные крепления, установленные в самом начале монтажа.

Живая ель устанавливается на Дворцовой площади в центре Петербурга к Новому году с 2020 года, ее украшают в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Искусственная ель украшала Дворцовую площадь с 2013 года.