Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты

КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края, получившая в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса, написала письмо с просьбой о собаке еще летом и абсолютно не сомневалась, что глава государства исполнит ее мечту, рассказала РИА Новости мама ребенка Вера Горожанинова.

Маша живет в поселке Ойский Ермаковского округа на юге региона. По информации правительства края, девочка, которой 11 лет, отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве втайне от родителей. В среду глава Ермаковского округа Роман Куйчик передал ей подарок от президента. Маша назвала собаку Голди, пообещала заботиться о ней, выгуливать и дрессировать.

По словам Горожаниновой, Маша мечтала о собаке с прошлого года и очень просила всех членов семьи подарить ей мопса. Она отметила, что в районе, где проживает семья, собак такой породы нет, но девочка, будучи ребенком упорным и целеустремленным, не отказывалась от своей мечты. Тогда старший брат будто бы в шутку предложил ей написать письмо президенту. Так Маша и сделала.

"Я даже не сомневалась. Я спустила письмо (в почтовый ящик), к (иконе - ред.) Николаю Чудотворцу подошла... Вы что сомневались, что ли?" - пересказала женщина слова дочери.

Она рассказала, что щенок в первую же ночь быстро освоился в доме: сразу признал хозяина, очень заинтересовался роботом-пылесосом. Горожанинова уточнила, что подаренный мопс - девочка, очень игривая и любопытная.

"Как к ребенку трижды за ночь вставала к щенку. Утром открыли, всех облизал, носится, предела радости нет", - сказала собеседница агентства, добавив, что ночевал щенок в переноске, на прикроватном столике Маши.