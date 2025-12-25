Рейтинг@Mail.ru
Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты - РИА Новости, 25.12.2025
12:49 25.12.2025
Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты
Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты - РИА Новости, 25.12.2025
Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты
Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края, получившая в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса, написала письмо с... РИА Новости, 25.12.2025
красноярский край
россия
москва
владимир путин
красноярский край
россия
москва
красноярский край, россия, москва, владимир путин
Красноярский край, Россия, Москва, Владимир Путин
Девочка, которой Путин подарил мопса, не сомневалась в исполнении мечты

РИА Новости: девочка, получившая мопса от Путина, верила в исполнение мечты

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяДевочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди
Девочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Девочка Маша из поселка Ойский Ермаковского округа Красноярского края с щенком Голди
КРАСНОЯРСК, 25 дек – РИА Новости. Одиннадцатилетняя Маша из Красноярского края, получившая в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса, написала письмо с просьбой о собаке еще летом и абсолютно не сомневалась, что глава государства исполнит ее мечту, рассказала РИА Новости мама ребенка Вера Горожанинова.
Маша живет в поселке Ойский Ермаковского округа на юге региона. По информации правительства края, девочка, которой 11 лет, отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве втайне от родителей. В среду глава Ермаковского округа Роман Куйчик передал ей подарок от президента. Маша назвала собаку Голди, пообещала заботиться о ней, выгуливать и дрессировать.
По словам Горожаниновой, Маша мечтала о собаке с прошлого года и очень просила всех членов семьи подарить ей мопса. Она отметила, что в районе, где проживает семья, собак такой породы нет, но девочка, будучи ребенком упорным и целеустремленным, не отказывалась от своей мечты. Тогда старший брат будто бы в шутку предложил ей написать письмо президенту. Так Маша и сделала.
"Я даже не сомневалась. Я спустила письмо (в почтовый ящик), к (иконе - ред.) Николаю Чудотворцу подошла... Вы что сомневались, что ли?" - пересказала женщина слова дочери.
Она рассказала, что щенок в первую же ночь быстро освоился в доме: сразу признал хозяина, очень заинтересовался роботом-пылесосом. Горожанинова уточнила, что подаренный мопс - девочка, очень игривая и любопытная.
"Как к ребенку трижды за ночь вставала к щенку. Утром открыли, всех облизал, носится, предела радости нет", - сказала собеседница агентства, добавив, что ночевал щенок в переноске, на прикроватном столике Маши.
По информации женщины, ее дочь учится практически на одни "пятерки", только по английскому языку бывают "четверки", увлекается музыкой, спортом, рукоделием. По информации Горожаниновой, на каникулах Маша любит ездить в женский монастырь. Когда вырастет, девочка мечтает жить в Санкт-Петербурге, где ей очень понравилось, и стать челюстно-лицевым хирургом.
Красноярский крайРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
