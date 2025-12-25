https://ria.ru/20251225/dagestan-2064712235.html
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой - РИА Новости, 25.12.2025
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой
Тело одного из общественников, погибшего в результате атаки украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана, доставят на родину и похоронят... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:23:00+03:00
2025-12-25T19:23:00+03:00
2025-12-25T20:05:00+03:00
республика дагестан
белгородская область
шамильский район
сергей меликов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106689/26/1066892663_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_631d77e1ef2e3de64adbeb36831e946b.jpg
https://ria.ru/20251225/dagestan-2064573199.html
республика дагестан
белгородская область
шамильский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106689/26/1066892663_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b6f01ef6412a9840e81f3d88d51cb8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, белгородская область, шамильский район, сергей меликов, происшествия
Республика Дагестан, Белгородская область, Шамильский район, Сергей Меликов, Происшествия
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой
РИА Новости: тело погибшего после атаки на конвой доставят в Дагестан в четверг