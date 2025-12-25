Рейтинг@Mail.ru
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 25.12.2025 (обновлено: 20:05 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dagestan-2064712235.html
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой - РИА Новости, 25.12.2025
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой
Тело одного из общественников, погибшего в результате атаки украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана, доставят на родину и похоронят... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:23:00+03:00
2025-12-25T20:05:00+03:00
республика дагестан
белгородская область
шамильский район
сергей меликов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106689/26/1066892663_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_631d77e1ef2e3de64adbeb36831e946b.jpg
https://ria.ru/20251225/dagestan-2064573199.html
республика дагестан
белгородская область
шамильский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106689/26/1066892663_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b6f01ef6412a9840e81f3d88d51cb8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, белгородская область, шамильский район, сергей меликов, происшествия
Республика Дагестан, Белгородская область, Шамильский район, Сергей Меликов, Происшествия
В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой

РИА Новости: тело погибшего после атаки на конвой доставят в Дагестан в четверг

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВодопад Тобот в Цолотлинском каньоне между селениями Хунзах и Арани в Дагестане
Водопад Тобот в Цолотлинском каньоне между селениями Хунзах и Арани в Дагестане - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Водопад Тобот в Цолотлинском каньоне между селениями Хунзах и Арани в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Тело одного из общественников, погибшего в результате атаки украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана, доставят на родину и похоронят сегодня, в четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы администрации МР "Хунзахский район" Камиль Гусейнов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил об атаке беспилотников на гуманитарный конвой из республики на приграничной территории, погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона" Али и Мурад, общественник Шамиль получил ранение. Гусейнов сообщил агентству, что атака произошла на границе Белгородской области вечером 22 декабря, Мурад и Шамиль - жители Хунзахского района. По его словам, Шамиля уже выписали с больницы, он едет домой.
"Тело Мурада вечером привезут. Думаю сразу и похоронят", - рассказал Гусейнов агентству.
Украинский военнослужащий запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Выживший после атаки БПЛА на конвой из Дагестана вытащил товарища из машины
Вчера, 13:05
 
Республика ДагестанБелгородская областьШамильский районСергей МеликовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала