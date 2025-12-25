В Дагестан доставят тело погибшего после атаки БПЛА на гуманитарный конвой

МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Тело одного из общественников, погибшего в результате атаки украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана, доставят на родину и похоронят сегодня, в четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы администрации МР "Хунзахский район" Камиль Гусейнов.