Выживший после атаки БПЛА на конвой из Дагестана вытащил товарища из машины
25.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 25.12.2025
Выживший после атаки БПЛА на конвой из Дагестана вытащил товарища из машины
МАХАЧКАЛА, 25 дек — РИА Новости. Выживший после атаки украинских беспилотников на гуманитарный конвой из Дагестана общественник вытащил товарища из машины, в этот момент автомобиль загорелся, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы администрации Хунзахского района республики Камиль Гусейнов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил об атаке беспилотников на гуманитарный конвой из республики на приграничной территории, погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона" Али и Мурад, общественник Шамиль получил ранение.
"После удара дрона Шамиль очнулся, увидел рядом сидящего Мурада, вытащил его из машины на безопасное место. В этот момент машина загорелась", - рассказал Гусейнов.
По его словам, Шамиля выписали из больницы, он едет домой.
Ранее Гусейнов сообщил агентству, что атака произошла на границе Белгородской области вечером 22 декабря, Мурад и Шамиль - жители Хунзахского района.
