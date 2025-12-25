Комиссия продолжает устанавливать факторы крушения самолета AZAL в Актау

АСТАНА, 25 дек – РИА Новости. Комиссия по расследованию крушения самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау продолжает работу по установлению причин и факторов происшествия, говорится в опубликованном в четверг минтрансом Казахстана промежуточном отчете.